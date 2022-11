‘It Takes Two’ desembarca en Nintendo Switch

It Takes Two ya está disponible en Nintendo Switch. El videojuego de acción y aventuras cooperativo ha llegado a la consola híbrida de la mano de Electronic Arts. Un título desarrollado por Hazelight Studios y que ha ganado 90 premios incluyendo Juego del Año de The Game Awards y el BAFTA.

El título ha sido optimizado por el estudio veterano Turn Me Up Games y publicado bajo el sello EA Originals. Con este lanzamiento, más jugadores podrán experimentar los desafíos alegremente disruptivos del juego, la fantástica historia y la experiencia cooperativa de It Takes Two. La nueva versión para Nintendo Switch trae nuevas voces en japonés, francés, alemán y español, así como subtítulos en varios idiomas.

Los jugadores de Nintendo podrán sumergirse en la emocionante historia cooperativa de It Takes Two desde el sofá, ya sea con un conjunto separado de Joy-Cons o un mando Pro por jugador, de forma inalámbrica local al vincular dos consolas Switch o en línea con otro jugador de Switch. Aquellos que compren el juego también podrán invitar a un amigo a jugar gratis usando el Pase de Amigo, enfrentándose a desafíos en constante cambio que solo pueden resolverse en pareja.

El título aclamado por la crítica permite a los jugadores ponerse en la piel de Cody y May, dos humanos atrapados por un hechizo mágico que les ha convertido en muñecos, mientras se enfrentan a rídiculos desafíos en cada esquina. La naturaleza impredecible de cada nivel guiará a los jugadores a través de una experiencia de juego única, que explora las dificultades de las relaciones humanas, ya que Cody y May deben trabajar juntos para salvar su matrimonio roto, al borde del divorcio.

"It Takes Two nació como un proyecto apasionante que Hazelight pasó años perfeccionando, y nuestro equipo se ha sentido honrado con el crecimiento de nuestra comunidad durante el último año. Con la versión de Nintendo Switch, podremos dar la bienvenida a nuevos jugadores al mundo mágico del juego. Turn Me Up Games se ha superado llevando el mundo inmersivo de It Takes Two a Nintendo Switch" ha dicho Josef Fares, fundador y director del juego en Hazelight Studios.

Experience the heartfelt story and critically acclaimed platform adventure created purely for co-op in It Takes Two, available now on #NintendoSwitch!



👨👩: https://t.co/wDtQ5SDzDv pic.twitter.com/DfXDPHbJMV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 4, 2022

"Como fans de It Takes Two y de Hazelight, hemos tenido mucho cuidado llevando este amado y galardonado título y su espíritu aventurero a los jugadores de Nintendo Switch. Nos ha encantado colaborar con el equipo de Hazelight, y estamos emocionados de que los jugadores puedan experimentar la increíblemente divertida aventura cooperativa de It Takes Two, incluso sobre la marcha" ha dicho Scott Cromie, productor ejecutivo de Turn Me Up Games.