Susi Caramelo diagnostica a Jordi Cruz de pibonexia y pone una pega para participar en ‘MasterChef Celebrity’

MasterChef Celebrity, además de contar con los rostros conocidos de sus concursantes y jurado, también suele invitar a otros para darle más color al programa. Y en concreto, en su última entrega, para darle un poco de sentido del humor. De ahí que pudiéramos ver a Susi Caramelo.

La humorista se pasó por la cocina para presenciar en vivo la prueba de eliminación. Para empezar, llegó dándole candela a Jordi Cruz del que aseguró que padecía pibonexia.

“Es lo que le pasa a Jordi: es alguien que cree que está más bueno de lo que está”, explicaba generando carcajadas entre los allí presentes. “Yo también lo soy”, admitía. “Somos gente que tenemos actitud de estar muy buenos sin serlo tanto”.

Un término con el que Jordi no parecía estar muy de acuerdo y que atribuía, más bien, a uno de los concursantes: “Yo creo que el pibonéxico de la edición es Manu”.

¿Próxima concursante?

Susi sería una buena candidata para la próxima edición de MasterChef Celebrity. “Yo pensaba que cocinaba bien hasta que salió este programa, porque ahora cuando cocino me juzgo todo el rato”, expresaba, “habéis puesto una presión a los españoles que no nos merecemos”.

Ha sido testigo de cómo los que sí son ya concursantes, tenían que cocinar ñoquis al pesto. Jordi le ha preguntado cómo los haría ella. “Hiervo la patata, pequeñita. Pesto, eso es albahaca y ajo, ¿no?”, respondía.

“Después de ver tu nivel, que ya lo tenemos claro, bastante bajo, ¿vendrías el año que viene?”, le preguntaba directamente el chef. “Pues no lo sé. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo mala leche y cuando me mosqueo, yo no quiero que se vea esa parte asquerosa de mí. Yo quiero que se vea mi parte amable”, explicaba.

“Bienvenida al club”, decía Lorena Castell desde la galería. “Que aquí la mala leche no sale”, decía María Escoté. “Que me pasen el caché y decido. La pela es la pela, yo soy catalana”, terminaba diciendo.

Tiquismiquis

Claro que al margen del caché tendría que ponerse las pilas en la cocina y quitarse muchos remilgos. No había más que verla cuando se acercó con Jordi a ver como cocinaba Lorena Castell y se preocupaba por su estilismo, para darse cuenta de que le queda mucho por aprender.

Lorena se ponía a cantar Baby girl cuando Jordi le decía que tenía que estar pasando mucho calor con el pvc que se había puesto. “Me encanta”, aseguraba la DJ. Y en ese momento salpicaba a la invitada con la salsa que estaba cocinando y saltaba. “Ay, Dios mío, no me salpiques que tengo que devolver el traje. No os penséis que es broma, que voy con la etiqueta”, reaccionaba. Y claro, en una cocina, esas cosas no ayudan mucho.

Esperaremos un año para ver si la fichan finalmente o no, de momento, nos ha dejado unas cuantas risas, como siempre.