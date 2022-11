El último expulsado de ‘MasterChef Celebrity 7’ contento por haber durado “nueve semanas y media”

Nueve semanas son las que ha durado Xavier Deltell en MasterChef Celebrity 7. “Nueve semanas y media”, le decía el último expulsado a Pepe Rodríguez cuando le preguntaba si se esperaba llegar tan lejos.

“Primero, vine a divertirme, y me he divertido un montón. El equipo estupendo, los compañeros, maravillosos, incluso Manu. Manu es un tipo extraordinario, además divertido, encaja bien las cosas”, explicaba cuando le preguntaba si se iba contento.

Y quería dejar un aviso para futuros vips que se sumasen al programa: “Venid a pasarlo bien, es la clave de este concurso. Ya, si cocinas, es la pera”.

Duelo final

El duelo final quedó entre Isabelle Junot y Xavier Deltell y parecía la cosa clara. A nadie le sorprendió que el nombre que diera Pepe Rodríguez fue el del humorista. “Isabelle, creo que has tenido mucho mérito porque has tenido solamente una oportunidad para cocinar y has hecho un plato bastante bueno. Puedes subir a la galería, que te aseguras una semana más en MasterChef”, le decía Pepe.

Luego, el chef se acercaba a Xavier para darle un abrazo. “Cuántas veces hemos ensayado esto ya”, le decía. Y no pudo evitar abrazar al resto del jurado. Una despedida emotiva y con complicidad con Manu Baqueiro, su gran apoyo en el concurso. “Uno de mis grandes cómplices aquí y lo vamos a echar, no solo yo, sino todos, muchísimo de menos”, aseguraba Manu tras su expulsión.

Despedida

“Todos pensaban que era el viejo del calamar que tenía ahí unas tácticas… mi táctica era venir a divertirme e intentar, con tres platos, llegar a la final. Me ha faltado uno”, aseguraba.

Pepe Rodríguez le recordaba que, además, se llevaba pareja y que seguro que estaba deseando reencontrarse con ella. “Sí, además, qué nivel, yo no me lo pensaba. El primer día, ya pareja, es que soy muy diferente a Manu”, bromeaba sobre su crush, María Zurita.

En cuanto a su apuesta como ganador, lo tenía claro: “Yo durante mucho tiempo he pensado en Isabelle, pero voy a cambiar la apuesta que tenía hasta ahora y, por poca diferencia, Patricia. Yo creo que Manu dejaría ganar a Patricia, fíjate, pero por amor”.

Se va uno de los concursantes más divertidos de la edición. El círculo se va estrechando.