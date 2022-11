Lo de Claudia Martínez tras llegar Javi a su villa en ‘La isla de las tentaciones’ genera un tenso debate

Lo de Claudia Martínez y Javi Redondo en La isla de las tentaciones se ha convertido en todo un culebrón. Él es el chico dependiente y enamorado y ella, ha quedado como la novia fría que espera que su chico espabile porque no puede con tanta carga.

Y con esos roles, semana a semana vamos viviendo su historia. Mientas ella se deja tentar por Álvaro Boix, él se mete en la cama abrazado a los calzoncillos que llevan la cara de su chica.

En la última hoguera, el ex jugador de padel vio unas imágenes que no le gustaron nada y le afectaron tanto que salió corriendo en busca de su novia. No dudó en irse a Villa Playa. El equipo, consciente de lo que estaba ocurriendo mandó a las chicas encerrarse en sus habitaciones.

Javi llegó gritando el nombre de su chica que cuando le escuchó se echó a llorar porque no entendía qué podía haber visto que hubiera provocado esa reacción. Eso sí, no salió de la habitación en ningún momento para calmarle.

Tensión en plató

Esta reacción ha sido muy criticada por los colaboradores del programa que no entendían que, al escuchar a su chico en ese estado de nervios, no hubiera abierto la puerta para ir a consolarlo y dejarlo más tranquilo

“Ella está allí y se ha dicho, ‘todos a las habitaciones, cumplan las normas’”, intentaba justificar Anabel Pantoja antes de que la cortara Marta Peñate para asegurar que “las normas están también para desatarlas”.

Ambas se enzarzaron en una discusión que terminó con la novia de Tony Spina preguntándole a la novia de Yulen Pereira si estaba enamorada ahora mismo. “Sí, claro”, respondía Anabel. “Y tu novio hace ese gesto y tú me vas a decir que no te dan igual las normas, ni te da igual todo, y abres la puerta y dices, ¿qué pasa mi amor? y lo abrazo y lo beso y le digo, ¿qué te pasa?”, le decía.

Y ante esas palabras, Anabel se quedaba sin argumentos y callaba.

Mientras, la audiencia también se pronunciaba en redes sociales y lo cierto es que ahí volvemos a encontrarnos una división de opiniones. Los hay que no entienden la postura de Claudia con su relación y los que están hartos de que reciba tanta crítica y empatizan con su situación.

A esta historia todavía le quedan capítulos.