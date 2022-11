Ya sabemos qué pareja se podrá reencontrar en ‘La isla de las tentaciones’ y su reacción al saberlo

“Hoy uno de vosotros va a poder ver a su novia”. Frase lapidaria de Sandra Barneda que dejó caer en Villa Paraíso y que dejó asolados a los chicos en La isla de las tentaciones.

Luego fue contando las condiciones. Podrán verse sólo durante tres minutos. “No vais a poder hablar, pero vais a poder expresar a través de vuestra mirada todo lo que sentís. Es una gran oportunidad que debéis aprovecha al máximo”, les explicaba.

Luego llegaba la pregunta: “¿Quién creéis que necesita más ver a su chica y comprobar cómo está su corazón?”. Llegaba el momento de votar.

Votación

Andreu se decantaba por Javi. “A mí es que no me sale ser egoísta porque nunca lo he sido, pero necesito ver a Claudia porque ya no puedo más”, decía el ex jugador de pádel que votaba por sí mismo.

Sin embargo, Mario, Cristian y Samuel le daban su voto a Andreu. “Espero que con la mirada me diga que me sigue queriendo, que no se ha olvidado, que ha tenido dudas en algún momento pero que su corazón sigue estando conmigo y que me lo diga”, deseaba el elegido.

Andreu y Paola llegaron muy enamorados, pero la separación, las hogueras y el paso de los días está minando esa confianza que tenían en su relación. Andreu no está seguro de lo que está pasando entre su chica y Vladi. Y ella, no entiende que pase tanto tiempo con Cristina a la que no para de cantarle sus canciones.

Paola se derrumba

Una vez hecha la elección, Sandra puso rumbo a Villa Playa para comunicar la decisión de los chicos. “A mí me encantaría que me hubiera elegido a mí, eso significaría que de verdad me quiere y que necesita verme también”, decía entre sollozos Paola antes de saber que efectivamente sería ella la que se vería con su chico.

Cuando escuchó que ella había sido la elegida, se derrumbó del todo y recibió el abrazo de sus compañeras. “A lo mejor Andreu se está dando cuenta de que con las actitudes que tiene puede perderme y yo creo que él también necesita respuestas para entender por qué yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo”, explicaba.

Habrá que ver cómo se dan todas esas explicaciones a través de un espejo, sin poder hablarse ni tocarse.