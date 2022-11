Andreu Martorell presenta nuevo single en ‘El debate de las tentaciones’ y Sandra Barneda le defiende

Andreu Martorell ha tomado gran protagonismo en el último Debate de las tentaciones. Ya había avisado en redes sociales que tenía un bombazo reservado para ese día y lo compartió con todos.

Llegó al plató para presentar su nuevo single, que como y a imaginábamos, se trataba de Tentadora, ese tema que compuso en República Dominicana mientras compartía citas y momentos cómplices con Cristina.

Eso sí, cada vez que Paola veía en la hoguera lo mucho que su chico cantaba a la tentadora, no le hacía ninguna gracia. Todavía no sabemos cuál fue el final de esta pareja, pero de momento, lo que sí sabemos es que van a pasar por uno de los momentos más emotivos del programa.

En el debate de esta semana hemos visto cómo los chicos elegían a uno de ellos para reencontrarse con su chica. La cosa estuvo entre Javi y Andreu y, finalmente, por un voto, el elegido ha sido el cantautor que se verá frente a frente con Paola que no pudo evitar echarse a llorar cuando se enteró de la noticia.

La pareja se encontrará con un espejo por medio, solo tres minutos, y no podrán hablarse ni tocarse. Pero las miradas, a veces, son suficientes en estos casos, veremos qué sale de las suyas.

Andreu en plató

Andreu se pasó por plató para hablar de cómo está viviendo la emisión de esta aventura y cómo no, se ha hablado de su faceta de cantante que dejó patente desde el primer programa cuando le cantó a Sandra Barneda.

Un tema que se ha vuelto viral en redes sociales y que le está abriendo las puertas en su profesión, aunque no acaba de convencer a todos. Marta Peñate es una de las que se ha mostrado más crítica con él.

“Eres un tío que me cae genial, podrías llorar un poquito menos, pero me caes genial. Yo te aprecio, por lo poco que te he visto y yo personalmente te voy a decir algo, no quiero que te ofendas: Cantar no es lo tuyo, Andreu. Pero eres buena persona, tienes muchas otras buenas cualidades”, le decía al cantautor.

Ahí ha querido intervenir Sandra Barneda. “A ver, no has visto cantar a Andreu. Hay cantantes que, si cantan a capella, sin todos los arreglos y tal…a ver…”, decía. “Muchos artistas de ahora tienen los autotunes y este chico viene aquí y ha cantado en directo en la isla sin ningún autotune y ahora va a venir aquí a presentarlo, delante de toda la gente”, añadía Anabel Pantoja.

Y efectivamente, el debate acababa con la actuación de Andreu presentando su nuevo single. “Estamos en un momento muy importante para ti de La isla de las tentaciones. Pase lo que pase, que eso luego lo hablaremos, la gente te está conociendo como cantante y eso es muy bueno. Ojalá tengas una carrera larga, puedas hacer muchos bolos”, le deseaba Sandra Barneda.

Veremos si logró conquistar a Cristina con la canción o acabó arreglando las cosas con Paola.