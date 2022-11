Raquel Lozano supera su historia con Omar Sánchez y anuncia boda con su ex tras ‘Pesadilla en El Paraíso’

Antes de que Omar Sánchez entrara en Pesadilla en El Paraíso, tuvo una historia con Raquel Lozano. Hubo muchas filtraciones y la relación generó muchos titulares. Finalmente, el ex de Anabel Pantoja decidió entrar soltero al reality y la que fuera concursante de Gran Hermano 16 no lo llevó muy bien.

Paseó su condición de despechada por varios platós e, incluso se convirtió en colaboradora del programa al que había entrado su enamorado. Y decimos enamorado porque ella así lo confirmaba, aunque tan solo hubieran estado unas semanas conociéndose. El caso es que reconoce que ha necesitado ayuda psicológica para asimilar lo ocurrido y superar la decepción.

El caso es que finalmente, aceptó convertirse en concursante del programa una vez que Nadia Jémez decidió abandonar. Entró en la granja y protagonizó un reencuentro bastante incómodo. Finalmente hablaron y dejaron las cosas claras. Pero Raquel acabó expulsada y viendo como la historia de Omar Sánchez y Marina Ruiz se iba consolidando.

Nueva etapa

Aunque se hacía la dolida, la verdad es que el sufrimiento no le ha durado mucho. De hecho, acaba de confirmar que vuelve a estar enamorada y con planes de boda incluidos.

“Ahora es cuando realmente puedo decir que estoy feliz. Estoy comenzando otra vez con mi ex, con el que estuve dos años, y me voy a casar”, admitía a Europa Press sobre su reconciliación con una pareja con la que estuvo entre 2019 y 2021.

Y sus planes no se quedan en unirse a otra persona. “Me he planteado la maternidad. Tengo 36 años y claro que quiero, y cuando te llega la persona indicada, dices ‘con este sí’", aseguraba sobre sus planes de tener un hijo.

"Es el definitivo y gracias a Omar me di cuenta de lo que no quería en mi vida. Es una persona con la que estuve dos años. Estoy muy feliz”, aseguraba sobre su futuro marido. “Me voy a casar. Sé la fecha, pero no te la voy a decir”, le decía al reportero, “es definitivo y somos super conscientes de todo”. Asegura que ya tiene la idea del vestido.

Segunda oportunidad

Él se llama Jesús y quiere mantener su anonimato. Ya tuvieron planes de boda antes de que Omar se cruzara en su camino. Él se llama Jesús, tiene 39 años y quiere ser anónimo. "Me gustaría que mi boda fuera en mi pueblo, por la Iglesia en la que no faltaran nuestras familias ni nuestros amigos más cercanos. Lo que tengo claro es que la celebración será por la tarde-noche. Tenemos el proyecto formar una familia juntos. No tiene color lo poco que me valoraba Omar y como lo hace mi novio”, aseguraba Raquel a esdiario.com.

Un chico que parece que le gusta a la madre de Raquel. Cuando rompieron, Esmeralda le aseguraba al diario que “no me hubiera importado que mi hija se hubiera casado si verdaderamente se querían y se respetaban. Su último novio como yerno me gustaba. Es un chico tranquilo, trabajador y que no estaba metido en el mundo de la noche. Es un hombre respetuoso, educado y que quiere mucho a Raquel. No sé lo que ha pasado, realmente, entre ellos. Mi hija me dijo que tenían distintas maneras de pensar. Lo que quiero es que mi hija esté tranquila, deje de conocer chicos y que tenga su casa y su familia".

Parece que las cosas vuelven a su cauce. Seguro que poco a poco nos va dando más detalles.