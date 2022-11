Violeta Mangriñán habla de los extraños sueños que tiene: “Me despierto de un brinco”

La vida de Violeta Mangriñán ha dado un giro de 180º. Y es que, ¿hay algo que te cambie más la vida que convertirte en madre primeriza? Era el pasado mes de julio cuando la influencer compartía en su perfil de Instagram junto a su chico, Fabbio Colloricchio, que su pequeña Gala ya estaba con ellos.

Tras ello, han ido compartiendo en las redes sociales su día a día. Entre ellos, las miles de primeras veces que han experimentado tras convertirse en padres. Un sinfín de momentos que le han hecho aprender todas las caras posibles de la maternidad. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, y también han vivido los miedos que surgen cuando tienes un bebé tan pequeño en casa.

Tanto Violeta como Fabbio han aprendido desde el primer día a combinarse las tareas de su pequeña: cambiar pañales, las duchas, las tomas nocturnas, los paseos... Sin duda, una compenetración de la que pueden sentirse muy orgullosos.

Sin embargo, si hay algo en lo que le ha pasado factura a Violeta ha sido en el sueño. Desde que fue mamá, la joven tiene trastocado su horario y el insomnio se ha apoderado de ella. En este tiempo, ha sido ella misma quien lo ha contado en su perfil de Instagram, pero ahora, además, ha hablado de los sueños tan raros que está viviendo.

"No he dormido nada, me acosté a las 2:30, Gala ha estado toda la noche haciendo ruiditos, además llevo dos días soñando cosas muy raras y me despierto de un brinco. A las 7:00, Gala se ha despertado y no he podido volverme a dormir", escribía dando los "buenos días" a sus seguidores.

¿Qué sueña?

Han sido algunos de sus followers quienes han relacionado sus extraños sueños con el eclipse. Y es que, al parecer, este fenómeno que tuvo lugar el pasado martes, podría haber afectado a la somnolencia.

Violeta también ha querido compartir lo que busca "a las 6 am" cuando el insomnio le impide volver a conciliar el sueño. Tras ello ha compartido una instantánea de sus búsquedas en internet donde se podía leer: "Soñar que mi abuelo está muerto y ¿qué significa soñar con un bebé?".

Violeta ha explicado el problema de sueño que tiene / Instagram @violeta

Debajo, la joven ha explicado que hace unos días soñaba con su abuelo paterno, al cual ha confesado que adoraba "Más que si fuese mi propio padre". En el sueño, estaba vivo, "en su casa, cuidando de Gala", mientras ella se iba a cumplir con sus compromisos profesionales.

"Me desperté de un brinco, busqué el significado y ponía 'protección'", escribía recordando que para ella sus abuelos son sus "ángeles de la guarda", sus "mayores guardianes" y que sabe que ahora "de Gala también".