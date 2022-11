Dani García vs Patricia Steisy: La audiencia dictamina sentencia con la expulsión en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Eso de que la vida da muchas vueltas nunca tuvo tanto sentido como en Pesadilla en El Paraíso y la relación entre Patricia Steisy y Dani G. Eran amigos desde fuera del reality y su complicidad fue aumentando en la granja. Tanto que, el novio de la concursante, Pablo Pisa, llegó a abandonar el plató por los juegos sexuales que se traían dentro del programa.

Habían encontrado una química que no entendían muchos y no podían estar separados por mucho que Pablo se lo pidiera a Steisy. Pero, entonces, llegó Bea Retamal, la ex novia de Dani, y todo cambió.

Dicen que del amor al odio hay un paso y parece que Steisy y Dani lo dieron. De ahí que el duelo para la expulsión de esta semana levantara tantas expectativas. ¿La audiencia se pondría de parte de uno o de la otra?

Una expulsada

El caso es que ha estado muy reñido y al final un 58% de los votos ha dictaminado que la que tenía que abandonar la granja era Steisy. “Gracias, gracias, gracias”, no dejaba de repetir el que fuera soltero en La isla de las tentaciones.

“¿Qué pasa chicos, os habéis quedado todos fríos?”, preguntaba Lara Álvarez al ver la reacción de los concursantes. Y claro, conociendo lo drama queen que es la señorita, no iba a cambiar en su despedida que ha estado llena de lágrimas. Ha confesado que tenía esperanzas de quedarse, pero no ha podido ser.

“Yo sé que tenía la misma ilusión que yo por quedarse en el concurso y hay poca gente que vivimos el concurso tan intenso y con tanto entusiasmo y a pesar de lo que hemos vivido y de lo que nos hemos dicho, lo siento, de verdad", decía Dani.

Ella ha asegurado que todo ha sido absolutamente positivo en el concurso. Se ha acordado, sobre todo, de los animales. "son maravillosos, lo que te aportan los animales es increíble, son los seres más inocentes del mundo y te quieren sobre todas las cosas”, aseguraba.

Despedida de sus compañeros

"Manuel me hubiera encantado vivir contigo esta aventura. Ya sabes, fuerte, eres super simpático, super gracioso, cuídame a Isra. Iván, ya viste que no te mentía, nunca te he mentido. Daniela me gustaría que juzgases a todos por igual, y al igual que me juzgaste a mí por mi pelea con Isra, no te acostases con Iwan y júzgalo también a él, que hemos tenido peleas muy parecidas”,

Aunque el momento de despedida más emotivo llegaba cuando se dirigía a Víctor que le levantaba a abrazarla. “Que te quiero mucho. Víctor, tienes que llegar a la final, eres el padre de esto, eres un fenómeno, el más currante, el mejor", le decía al torero.

Pero no quiso olvidarse de ninguno. “Israel, lo que te he dicho, te espero fuera como amiga. Omar, te quiero mucho, gracias por tu apoyo y por todo. Danna, lo estás haciendo muy bien. Cuida a Víctor y a los que llevan aquí mucho tiempo, que lo necesitan”, continuaba con su despedida.

Antes de irse, tenía que dar el nombre de uno de los nominados de la semana y ha sido, pese a sus palabras de despedida, Dani G, el que ha logrado echarla de la granja.