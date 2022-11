La próxima expulsión de ‘Pesadilla en El Paraíso’ será masculina

Patricia Steisy fue la última expulsada de Pesadilla en El Paraíso. El 58% de los votos escogió que fuera ella la que abandonase el programa y antes de irse, dio el nombre de uno de los dos nominados de la semana y lo cierto es que no sorprendió.

“Evidentemente, escojo a la persona que más daño me ha hecho. Yo soy capaz de perdonarlo absolutamente todo, pero siempre y cuando se me pida, aunque sea un perdón. Se lo voy a poner a Dani", decía antes de ponerle el brazalete al que fue su mayor apoyo.

Pero son dos nominados los que se tienen que enfrentar el duelo y el otro, salía de las votaciones de los concursantes que fueron explicando sus votos. Steisy no podía creerse que el más votado hubiera sido Omar Sánchez. “No me lo creo, ni de coña”, decía.

Nominaciones de la semana

Manuel: “Beatriz, creo que no tiene nada que hacer aquí y no me gusta su forma de decir las cosas”.

Iwan: “Israel, los motivos creo que sobra decirlos”.

Daniela: “Omar, lo quiero mucho. Dani Ha sido mi eterno nominado siempre, pero nos llevamos bien ahora”.

Víctor: “Bea. Estoy harto de decir que las tareas son muy importantes”.

Bea: “Para no salir en una nominación con Dani voy a nominar a Omar. Le quiero mucho y lo siento”.

Dani G: “Para Iwan porque creo que esta semana se ha equivocado igual que me equivoqué yo”.

Israel: “Iwan, espero que esta semana su comportamiento sea mejor”.

Omar: “Daniela, es la única persona con la que he tenido algunos rifirrafes, es por descarte”.

Danna: “Omar, lo nomino por descarte, para que no se produzca una nominación entre Bea y Dani”.

Dos nominados

Pues para evitar esa nominación, al final ha sido Omar el que ha salido elegido. Él y Dani medirán fuerzas esta semana. “Esta es una nominación horrible porque él y yo somos aquí como hermanos, pero de verdad que, muchísimas gracias porque para mí estar una semana más aquí es el mejor regalo que me podían hacer y lo voy a disfrutar como un chiquillo”, aseguraba Dani.

Veremos qué es lo que decide la audiencia. Puede que Omar se vuelva a reunir con Marina Ruiz antes de lo esperado.