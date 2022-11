Lydia Lozano, Rocío Carrasco o Alba Santana apoyan a Jorge Javier Vázquez con ‘Antes del olvido’

“Mila, seguro que ya has encontrado a mi padre, os caeréis bien, no tengo ninguna duda. ¿Has visto lo que me parezco físicamente a él? Echadme un cable anda, no os pido más que mi familia y yo podamos vivir un tiempo sin sobresaltos, que todo siga igual durante unos años. Bueno, bastantes si puede ser, mínimo unos diez. Alba está mucho mejor, más tranquila, dice que cada día te siente más cerca y yo, como sabes, no dejo de pensar en ti. Te quiero, hasta siempre. Tu chico”. Esta es la carta que ha leído Jorge Javier Vázquez nada más arrancar su último programa de Sálvame para presentar Antes del olvido, el libro que empezó a escribir al día siguiente de la muerte de Mila Ximénez.

“Dicen que nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria de alguien, por eso es importantísimo dejar huella. Yo creo que tú, Jorge, lo has hecho con creces. Antes del olvido es la manera que has encontrado para salir del pozo en el que estabas hundido y hoy, con este libro aquí, yo creo que puedes decir orgulloso, que has salido a flote”, decía a continuación Terelu Campos.

“En este libro, Jorge se desnuda como nunca antes lo había hecho. Cuentas cosas de tu vida que nunca antes te habías atrevido a contar. No sé si por respeto, por miedo o porque aún no estabas preparado. Ahora asumes lo que eres y qué bien se vive cuando se vive sin miedo, ¿verdad, Mila?”, terminaba mirando hacia arriba.

Lydia Lozano se derrumba

Jorge Javier estuvo arropado en la presentación de su libro por muchos de sus compañeros. Lydia Lozano no pudo evitar las lágrimas cuando el presentador recordó una noche de mucha desesperación en la que la llamó a ella para desahogarse.

Lydia no entendía por qué la había llamado a ella, quiso saber si lo hizo por cariño, confianza u otros motivos. El caso es que fue Jorge Javier el que le contó en esa llamada lo que estaba sucediendo con Mila.

“Necesitaba compartir con alguien ante la desesperación. ¿Por qué recurrí a ti? Porque eras una de las personas que más la conocías y llevabas muchos años conociéndola y tratándola y esa noche necesitaba una cómplice con la que desahogarme”, confesaba Jorge Javier.

Apoyado por Rocío Carrasco

Tampoco faltó Rocío Carrasco, una de las figuras más polémicas de la actualidad social de los últimos tiempos. Jorge Javier se ha posicionado claramente de su parte. “Tengo que decir que en el libro yo le dedico un capítulo a Rocío Carrasco. Estoy encantado de haber conocido más en profundidad y estoy muy feliz. Estoy convencido de que vamos a seguir así el resto de nuestras vidas, hablando todas las mañanas, contándonos nuestras cosas. Te quiero mucho, Rocío, quiero que lo sepa todo el mundo”, aseguraba cogiéndole las manos y mirándole a los ojos.

“Si me ha enseñado algo este libro es que llega una cierta edad, yo tengo 52 para 53, que uno tiene que estar comprometido con lo que cree y quiero decirte que estoy a tu lado, que tengo muy claro en toda tu historia en qué lado se debe estar y que en tu historia no vale la equidistancia porque no estar a tu lado significa estar al lado del mal y yo quiero estar al lado del bien”, le decía.

Una madre descubriendo a su hijo

En una presentación tan especial y personal, no podía faltar la madre del autor que ya ha leído el libro. “Ahora estoy yo descubriendo cosas que, por un lado, me hubiera gustado que hubiera tenido más confianza en hablar y decírtelas”, aseguraba.

Y mientras leía el libro, su hijo se acercaba. “Me parece que has sido muy valiente en contarlo todo y decirlo”, le confesaba. Y seguía leyendo.

“Sí que ha hecho cosas que yo a veces ni me las creo, pero bueno, ya las ha hecho”, admitía su madre que se escandalizaba con sus historias con hombres negros.

Jorge le pedía que leyera un capítulo en el que ella tenía mucho protagonismo. Y le gustó porque la dejaba muy bien. Pero de la charla madre e hijo, sacamos que ella no quiere acompañarle a terapia ni que le hable mucho de sexo. Llegaron a la conclusión de que el hijo se parece mucho al padre, en carácter. “Mucho genio y luego no sois nada, eso sí, rencorosillos un poco”, le decía su madre.

Conexión con Alba Santana

Teniendo en cuenta que este libro existe gracia a Mila Ximénez, no podía faltar una conexión telefónica con su hija, Alba Santana. “Sé el duelo que estamos pasando, es una persona que ha dejado un vacío enorme no solo a mí, sino a la gente que la quería”, decía.

“Sé lo importante que eras para mi madre, la relación tan especial que teníais y me alegro de que lo hayas podido plasmar en este libro”, le aseguraba a Jorge.

“Todo lo que escribo en el libro lo ha leído Alba. El libro, la primera persona que lo leyó fue Alba y a mí una de las cosas que más me impactó cuando yo le dije a Alba que quería escribir un libro y su madre va a ser una figura fundamental y me encantó que me dijera, ‘me encantará tener ese libro para que mis hijos sepan cómo era su abuela’. Espero Alba haber conseguido que la gente sepa cómo era o cómo es Mila, porque todavía la tenemos muy presente”, explicaba el autor.

“Yo tengo que decir que yo era su chico”, añadía. “Y su compañero de viaje, de programa, de todo”, reivindicaba ella.

“Yo le decía a Alba, ‘qué bien que los últimos 20 años de tu madre han sido absolutamente apoteósicos, incluso en la relación entre vosotras dos’. Yo, que he vivido momentos de vosotras dos, he vivido momentos de tantísimo amor, de tantísimo cariño, de tantísima admiración, era tan maravilloso escuchar a Mila continuamente hablar de su hija, de lo orgullosa que estaba, de lo tranquila que se quedaba sabiendo que eras muy feliz”, le expresaba emocionado.

“Has sido su gran obra y a todos nos lo hacía saber, ojalá saber esto te pueda servir un poco de consuelo”, terminaba diciéndole. Y claro, con esas palabras, como para no quebrarse.

“Gracias Jorge, sí, cuando pienso en ella siempre me acuerdo de ella riendo. Mucha gente me dice lo mismo, que la imagen que tienen de ella era su sonrisa y esa risa que tenía, porque era muy divertida. No me he reído con nadie como me he reído con ella”, aseguraba visiblemente emocionada.

Así que, desde este 9 de noviembre, todo el que quiera puede conocer un poco mejor a Jorge Javier más allá del personaje que muestra en televisión. Desde luego, no podía haber tenido una presentación más emotiva.