¿Belén Esteban y María Patiño distanciadas? La fiesta de cumpleaños de la de Paracuellos podría confirmarlo

Hace tan solo 24 horas que Belén Esteban, la princesa del Pueblo ha celebrado su cumpleaños rodeado de sus amigos más cercanos. Entre su larga lista de invitados se encontraba Carlota Corredora, Anabel Pantoja, Eugenia Martínez de Irujo, David Valdeperas y otros rostros no tan conocidos delante de las cámaras, pero sí en el elenco Mediaset. Sin embargo, en esa lista de invitados había una ausencia, la de María Patiño, que esta misma tarde ha confesado en directo desde Sálvame que se ha roto a “llorar” al enterarse de que no estaba invitada en la fiesta.

Sin embargo, la colaboradora pronto ha reculado sus palabras, ya que ha descubierto que en realidad no fue la de Paracuellos quien no la invitó. A esta la organizaron una fiesta sorpresa con su entorno más cercano. Los cabecillas fueron su marido Miguel y un amigo que al parecer no tuvieron en cuenta a la periodista.

Según hemos podido ver en las últimas horas en las publicaciones que ha hecho Belén Esteban y sus invitados en las redes sociales, todos pudieron disfrutar de una pequeña reunión de amigos que pronto se convirtió en una gran fiesta en la que por supuesto la música de Rosalía no podía faltar, ya que la princesa del pueblo es una gran fan de la cantante, como ya nos ha hecho ver en más de una ocasión. En esta fiesta de cumpleaños, tampoco podía faltar un tarta personalizada, velas y mucho buen rollo.

Este caldo de cultivo ha hecho que María Patiño, que se siente que forma parte del círculo más estrecho de la Esteban, estallase. Nada más ver las imágenes la periodista se ha roto a llorar. “He dicho ¿perdona? Y sí, he montado un pollo que te mueres", ha comentado a sus compañeros.

De hecho, Patiño ha confesado que iba andando cuando se ha enterado de la noticia y que ha tenido que llamar a un amigo para tranquilizarse. “Me he puesto a llorar en mitad de la calle”, ha expresado ahora en un tono mucho más relajado. Sin embargo, pronto ha descubierto que esa fiesta era sorpresa y que poco o nada de culpa tenía su amiguísima.

“Estaba muy sensible esta mañana...”, ha confesado en un tono sincero. La presentadora ha continuado expresando que, al enterarse de que le habían preparado una celebración a Belén, ella ha recapacitado y no le ha dado más importancia. Eso sí, ha reconocido que ese ha sido el detalle que ha evitado una reprimienda a su amiga. “Tragedia superada”, ahora a esperar a la siguiente.