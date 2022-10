Carmen Alcayde se derrumba en ‘Sálvame’ al hablar de su ruptura tras 30 años de relación

Sálvame siempre tiene sorpresas que ni ellos esperan. Hablando del anillo que le ha comprado Kiko Matamoros a su prometida para pedirle la mano, Jorge Javier Vázquez se ha lanzado a repasar las joyas que llevaban el resto de colaboradores para conocer su valor y su historia. Cuando ha llegado a Carmen Alcayde ha comenzado a contar las joyas que tenían que ver con los nacimientos de sus hijos. Pero el presentador le ha preguntado por el de casada.

“¿Ves la marca que aún tengo blanca? Me lo acabo de quitar hace nada, hace unos días”, respondía ella para sorpresa de sus compañeros. “¿Te has separado?”, le preguntaba Jorge que no dudaba en llevársela a su sitio para hablar más tranquilamente.

“No me lo iba a quitar porque lo tenía como parte de mí, pero la otra parte se lo ha quitado y entonces pensé que era el momento”, confesaba. “Me he separado después de 19 años casada”, añadía, “es simbólico, me ha dado penita dejarlo en un cajón después de 30 años de relación”.

Carmen se separa

Está en trámites de separación y el estado de ánimo “jodido. Ha sido una decisión muy difícil, pero meditada y yo creo que acertada”. No tiene claro si habrá vuelta atrás. Cuando eran novios ya pasaron tres años separados y después volvieron, se casaron y tuvieron hijos.

“No es que nos sobráramos, es que no nos complementábamos ya. Cada uno quería hacer una cosa. Yo quiero, para empezar, poner música y cantar en casa y bailar. Es una tontería, pero eso quiero hacer”, explicaba como metáfora de lo que ha sucedido en la pareja. Y no podía evitar romperse y derramar algunas lágrimas.

“Cuando me separé, lo primero que hice fue ponerme música y cantar y bailar”, desvelaba Jorge Javier.

Ahora, le toca superarlo y eso es cuestión de tiempo.