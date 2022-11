Louis Tomlinson lanza ‘Silver Tongues’, último single antes de lanzar su disco ‘Faith in the future’

La cuenta atrás para el lanzamiento del segundo álbum de estudio de Louis Tomlinson ha comenzado y antes de que se produzca el estreno de Faith in the future el británico ha presentado el nuevo sencillo de presentación de este elepé, Silver tongues, escrita con Joe Cross (Lana Del Ray, Courteeners) y Theo Hutchcraft de Hurts

"Es, probablemente, la canción de la que estoy más orgulloso del disco" ha explicado el ex One Direction a través de una nota de prensa. "Una canción que es otro audaz paso sónico para Louis" asegura el comunicado. Y es que tal y como confesó durante su entrevista en LOS40 Global Show, este es el disco que siempre quiso hacer y que es la música que le representa como artista.

Este viernes verá el lanzamiento del tan esperado segundo álbum de Louis Faith In The Future. El título personifica la cosmovisión optimista de Louis, produciendo una colección de canciones diseñadas para el entorno en vivo. Después de pasar la primera parte de su vida adulta trabajando a 100 millas por hora, Louis disfrutó tomándose su tiempo para asegurarse de que su segundo álbum saliera bien. Ha hecho este proyecto discográfico con su reloj, y los colaboradores incluyen a Mike Crossey (The 1975, Wolf Alice), Rob Harvey, Dan Grech (The Killers, The Vaccines, Halsey), Nico Rebscher (Alice Merton) y los ya mencionados Joe Cross y Theo Hutchcraft.

Con el himno del primer sencillo Bigger Than Me y el favorito de los fanáticos del indie punk Out Of My System, el álbum comienza con un estilo enfático con los tambores resonantes de The Greatest, que según Tomlinson es una celebración de la relación que ha acumulado con su ávida base de fans.

Otros temas destacados incluyen el super indie, Written All Over Your Face, el himno de verano lleno de felicidad, Lucky Again, los lacrimógenos Angels Fly y Holding On To Heartache, junto con la retrospectiva Common People, un hermoso y conmovedor homenaje a su ciudad natal, Doncaster. Hay un delicado equilibrio en Faith In The Future, con Louis exhibiendo toda la capacidad de su talento sin dejar de sonar sin disculpas como él durante un nanosegundo.

All This Time ve a Louis volver a sumergir los dedos de los pies en la música dance, mientras que She Is Beauty We Are World Class es una pista de baile en toda regla perfecta para una puesta de sol ibérica, pero aún se siente genuina y honesta. Walls era un álbum que Louis necesitaba sacar de su pecho, pero ahora ha expandido sus alas y evolucionado sin concesiones. Louis anunció recientemente una gran gira por Arenas europeas y del Reino Unido para 2023, incluida una fecha en el O2 Arena de Londres.

Louis Tomlinson presentará todas estas canciones en una gira mundial para el año 2023. ¡Y sus seguidores españoles están de enhorabuena! Porque este tour pasará por Bilbao, Madrid y Barcelona, concretamente los días 1, 5 y 6 de octubre, respectivamente.

"No os podéis imaginar cuánto ha hecho por mí la gira de este año, así que quería volver a la carretera tan pronto como pudiera. He tenido este tour en mente con cada canción del nuevo álbum que escribíamos. Estoy deseando tocar en directo todo lo nuevo. Gracias por darme siempre vuestro increíble apoyo. ¡Sé que nada de esto sería posbile sin ninguno de vosotros!" ha confesado en uno de sus recientes posts de Instagram.