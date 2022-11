Lourdes León, hija de Madonna, lanza ‘Go’, su primer EP como Lolahol

Lolahol, la hija de Madonna conocida como Lourdes León, acaba de estrenar su primer EP. Se llama Go y consta de cinco canciones: Cuntradicition, Giovanni's Room, Not Pussy, Purple Apple y Lock&Key.

Junto al lanzamiento de este proyecto, la joven ha publicado el vídeo musical de Cuntradiction, tema que abre el disco. Rodado en una caballeriza, muestra el lado más sensual de Lourdes. Como bien anticipa el título, la artista canta sobre una relación llena de contradicciones: "Busco ocultarme de ti, pero contigo / Quiero una versión de ti, pero no el pack compeleto / Intento evitarte pero te doy la bienvenida / Porque quería que durara pero [también] quería que acabara".

I search for cover from you but with you

I want a version of you, not the whole thing

Try to avoid you but welcome you in

'Cause I wanted it to last but I want it to end