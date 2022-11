Bad Bunny derriba otra barrera para los artistas latinos

Nunca antes en la historia de una de las mayores plataformas de reproducción musical un artista latino había conseguido ser nombrado Artista del Año. Hasta este 2022 en el que Bad Bunny ha derribado otra de esas barreras invisibles que quedaban por derribar para los intérpretes del género. Para Apple Music, este ha sido el año del conejito malo al "continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva".

Y no puede ser más acertada esa descripción echando un vistazo a las cifras obtenidas por el puertorriqueño tras el lanzamiento de su más reciente proyecto discográfico con el que batió varios récords de diferentes plataformas de streaming.

Bad Bunny quiso agradecer este nombramiento recordando a todos los artistas que dieron pasos antes que él para llegar a este momento en el que los sonidos latinos dominan la industria musical: "Cuando empecé, no tenía una base de fans global. Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: 'Es por mí'. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten. Gracias a Apple Music ya todas las personas que escuchan mi música todos los días. ¡Estoy súper feliz!”.

Desde Apple Music lo tienen clarísimo: "Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022. Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro 'Artista del Año', ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva".

La plataforma compartió con varios medios los logros obtenidos durante estos años por el solista que incluyen el álbum latino más escuchado de todos los tiempos con Un verano sin ti, 3 canciones en el número 1 global (más que ningún artista latino) y el artista más grande de todos los tiempos por streams a nivel mundial.

Humilde desde sus inicios, respetando la figura de los artistas que abrieron camino antes que él pero consciente de que su talento podía llevarle al trono del urbano latino. Así han sido los últimos 7 años en la carrera musical de Bad Bunny, el hombre de los récords en el género que acaba de arrasar con su último proyecto musical: Un verano sin ti.