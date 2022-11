Atresplayer Premium estrena ‘La Ruta’, un viaje inverso por la fiesta definitiva a ritmo de Bakalao

Chiqui tan, chiquiti tan-tan-tan, que tumban-ban, que tumban, que tepe-tepe tan pan-pan, que tumban, que pin... Esta sí, pero La Ruta, también. Si Atresplayer Premium quería ir a por todas antes de cerrar el año, está claro que lo ha conseguido. Hace poco, ha acabado la emisión de La Novia Gitana —adaptación de las novelas de Carmen Mola, a la que seguirá La Red Púrpura—, y ahora comienza su última locura de 2022.

La Ruta se estrena en la plataforma este 13 de noviembre, contando una historia tan local como universal: la vida de unos chavales en la ruta del bakalao. El amor, la inseguridad, el éxito y el fracaso se viven más intensamente de fiesta, o al menos así lo demuestra este proyecto creado por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui.

Ricardo Gómez, Àlex Monner, Guillem Barbosa, Claudia Salas y Elisabet Casanovas encabezan el reparto de una historia que promete ser fiel a la vivida en los 80 y principios de los 90, pero con una peculiaridad: la cronología de la serie es inversa, por lo que sus espectadores sabrán el futuro de los protagonistas antes de su pasado.

El reparto de la serie en su presentación en el Festival de San Sebastián. / Juan Naharro Gimenez/WireImage

Pero si se trata de hablar de la serie, ¿quién mejor que sus protagonistas para hacerlo? Elisabeth Casanovas ya nos avanza que es "la historia de cinco personas, de cinco vidas que avanzan y que hacen lo que pueden", aunque Àlex Monner va más allá y nos cuenta cómo su rodaje ha sido toda una experiencia: "No se puede contar lo que hemos vivido. Llevamos mucho tiempo currando, y hay que aceptar que proyectos así llegan una vez cada cierto tiempo. Ha sido... Increíble. A todos los niveles. Disfrutábamos cuando salía el sol, cuando llovía, yendo a tomar algo, currando, leyendo los capítulos...".

Sin duda, reparto tan variopinto como acertado, que ha conseguido trasladar su química a la pequeña pantalla. Hacen bien: todos interpretan a un grupo de amigos de lo más unido, aunque esto depende de en qué época esté su historia. Y eso lo cambia todo.

El tiempo, el mejor compañero de baile de La Ruta

Que vaya cambiando de año es el mejor aliado de la serie, aunque también lo que provocó más esfuerzo: "Hemos contado con un coreógrafo de la época, que dependiendo del año que estuviésemos representando la tendencia de baile era una u otra", aclara Ricardo Gómez, que también confiesa que les prohibieron usar la cadera —una de las partes con más movimiento en bailes latinos— para ser plenamente fiel al rollo "martillero" de los ochenta.

Donde no han necesitado expertos ha sido con la opinión de terceros, ya que se han dado cuenta de que el fenómeno de la ruta era muy conocido entre familiares y locales en el rodaje. "Acabó siendo desquiciante, ¿eh?", nos cuenta Gómez, que junto a Elisabeth Casanovas confiesa que todo el mundo tenía una anécdota, vivencia u opinión sobre el tema.

Un fotograma de 'La Ruta'. / Atresmedia

Pero la ambientación, a nivel narrativo, sí ha jugado a su favor. Con algo de miedo a caer en el tópico, Casanovas también se sincera sobre otro de los elementos de la trama que más le ha gustado: "Hacer una serie sin tablets ni móviles, a nivel narrativo, es muy guay. Porque no se pueden resolver las cosas enviando un WhatsApp y no te puedes entretener haciéndote una foto con el móvil cuando estás de fiesta, así que el sentido es doble: estás en una discoteca con tus amigos bailando, y eso simplemente, bailando".

Eso sí, saben muy bien la otra realidad de La Ruta, y ambos lo dejan claro: "La serie no trata de ser moralista, y ni romantiza, ni juzga la Ruta del Bakalao". Ensalza el proceso de documentación del proyecto —el cual los creadores desgranan dejando ver que ha sido, cuanto menos, elaborado—, y el que fue protagonista de Cuéntame deja muy claro que la serie solo se encarga de ficcionar unos elementos y presentar personajes que no existieron.

¿Segunda parte?

"Me fliparía", comenta Àlex Monner sobre una nueva temporada... Que ya está confirmada. La Ruta Ibiza será la elegida para continuar la historia, eso sí, puede que solo su esencia. No hay trama confirmada, y pese a actuar de spin-off, no está asegurado que ninguno de los actores ni actrices repita, pese a que alguna de las tramas del primer episodio así lo deja caer.

Sea como sea, lo que sí es seguro es que La Ruta comienza sus andadas este 13 de noviembre en Atresplayer Premium. Serán 8 episodios en los que sus protagonistas viajarán de 1993 a 1981, en una historia que mezcla la fiesta con la vida, y la amistad en éxtasis con la crudeza de la realidad.

La Ruta se estrena el 13 de noviembre en Atresplayer Premium.