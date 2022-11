Christina Aguilera tendrá un documental sobre su vida

Según ha informado Deadline, Christina Aguilera será la próxima cantante en protagonizar su propio documental. Dirigido por Ting Poo, la cinta nos contará la vida de la artista desde sus inicios como estrella Disney preadolescente hasta el reconocimiento como la artista internacional con una de las voces más poderosas de la industria que es en la actualidad.

El largometraje no solo ofrecerá una visión sobre su biografía nunca antes vista, sino que también estará formado por imágenes de archivo inéditas y exclusivas, sumergiéndonos de pleno en la vida personal y profesional de Christina en sus facetas como artista y madre, así como referente musical y activista en favor de la liberta creativa y por la igualdad de género.

Producido por Time Studios en colaboración con Roc Nation, el documental ya se ha estado grabando durante los últimos 18 meses durante eventos, conciertos, viajes y compromisos que ha tenido la intérprete de Beautiful.

"Estamos más que emocionados de expandir nuestra asociación creativa con Roc Nation a través de este film. Christina ha sido un talento duradero y una showman inimitable a lo largo de los años. Su voz es una de las mejores de nuestro tiempo y este es el momento indicado para contar su historia. Es para nosotros un honor que nos haya elegido para trabajar con nosotros para por fin compartir su verdad con el resto del mundo", ha indicado Loren Hammonds, co-director de Documentación de Time Studios.

El productor ejecutivo del proyecto por parte de Roc Nation ha añadido a su vez: "Christina es un verdadero icono, un faro de autenticidad interminable. De muy joven, rompió las reglas y abrió el camino a futuras voces. Estamos muy orgullosos de trabajar con Christina y Time Studios para dar vida a un proyecto tan personal como este".

Del mismo modo, Poo, quien también ha sido la directora de Val (2021), el documental sobre la vida del actor Val Kilmer, ha expresado que "Christina Aguilera es una de las artistas más icónicas de nuestro tiempo, cuya música ha inspirado a millones de personas alrededor del planeta. Para mí es un honor contar la historia de la persona detrás de la música porque sé que inspirará igualmente".

Está claro que documentales y biopics sobre artistas ha habido siempre, pero quizá porque ahora estamos en el máximo auge del audiovisual, donde el audio no se entiende prácticamente sin la imagen, estamos siendo testigos de una gran cantidad de estrenos de este tipo en un mismo año. Además de este documental, habrá docuserie de Megan The Stallion, de Raffaella Carrà, serie de Miguel Bosé, etc, etc. ¡El catálogo es amplísimo!