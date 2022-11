Manuel Turizo recupera el Nº1 con ‘La bachata’

Manuel Turizo ha recuperado este sábado 12 de noviembre el número uno que ya consiguiera hace dos semanas con su gran éxito La bachata. Puede presumir el colombiano de que de las cinco semanas que lleva en lista, dos las ha pasado en el puesto más alto. Además, en este breve periodo de tiempo nos cautivó con su actuación en la gala de LOS40 Music Awards, en el transcurso de la cual obtuvo el premio a Mejor Canción del 2022 en la Categoría Global Latina precisamente por esta canción.

La Bachata - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

MTZ no puede estar más feliz con los frutos que le está dando este tema. En su visita a LOS40 Global Show le dijo a Tony Aguilar: “Hago las canciones con el mismo cariño y la misma ilusión, pero siempre sorprende cuando una canción empieza a conectar con el público. Antes de sacarla ya me gustaba, pero no esperaba esto. Empezó a crecer y, de repente, se fue de las manos”.

Con este éxito, Manuel Turizo ha conseguido mantener el creciente interés del público por la bachata, género musical que forma parte de sus raíces. También le contó a Tony que es fans de este estilo desde pequeño, y que creció escuchando a Juan Luis Guerra, Aventura y Romeo Santos. Rosalía o C. Tangana son otros artistas que recientemente se han aproximado a la bachata, con gran acierto.

La bachata formará parte del próximo disco de Manuel, 2000, el tercero de su carrera, que también incluirá colaboraciones con MyA y María Becerra. Mientras aguardamos su publicación, no cabe sino celebrar este nuevo triunfo de Turizo en LOS40, y felicitarle por el gran momento que atraviesa. ¡Enhorabuena!