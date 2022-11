Del libro a la pantalla: 23 series y películas de Netflix que nacieron en la literatura y (quizás) no sabías

Si eres amante de los libros y las películas o series, estás en el lugar correcto. Cada vez es más normal ver que multitud de plataformas, como Netflix, adaptan betseller para crear una producción que acaba siendo un éxito. A todos los seguidores de la lectura les encanta ver esas historias que han creado en su imaginación dentro de una pantalla. Aunque a veces los personajes no son igual o los diálogos no siguen la trama, siempre hace ilusión ver como nuestros autores favoritos cambian el papel y boli por una cámara.

Por esta razón vamos a repasar algunas de las muchas adaptaciones que podemos ver en Netflix.

1. Valeria

La serie de Valeria está basada en el libro de Elisabet Benavent y cuenta con cuatro partes. De momento, en Netflix podemos disfrutar de dos temporadas compuestas por 8 capítulos cada una. A lo largo de la proyección descubriremos la vida de Valeria, una escritora sumida en un bloqueo creativo y una crisis de pareja que encuentra apoyo en sus tres mejores amigas, pero no todo será fácil para ella cuando aparezca el chico del que siente una inevitable atracción.

2. Heartstopper

La serie está basada en la novela de Alicia Oseman que cuenta con cuatro libros en su colección. Hasta ahora podemos disfrutar de una temporada mientras esperamos la segunda que continuará contándonos la historia de Nick Nelson y Charlie Spring, cuyos chicos se sientan un día en clase juntos y florece un amor que no se esperaban.

3. Call me by your name

El libro escrito por André Aciman tiene una adaptación en forma de película que nos relata como un verano cualquiera para Elio Perlman se vuelve completamente diferente cuando llega Oliver. Al principio, Elio se muestra distante y frío, pero con el paso de los días y las aventuras juntos, la atracción de la pareja se hace más intensa.

4. Los Bridgerton

Julia Quinn es la escritora que descubrió un mundo totalmente diferente y que conquistó a todos los usuarios de Netflix. Usuarios que no han podido dejar de ver una historia que te adentra en la edad antigua y todos los problemas que había a la hora de encontrar un marido o una esposa. Hasta el momento podemos ver las dos primeras temporadas, pero la buena noticia es que ya se han confirmado una tercera y una cuarta.

5. Orgullo y Prejuicio

Jane Austin y su sensibilidad han hecho que acabemos queriendo a un personaje que al principio parecía el malo de toda la película. Este es el caso de Orgullo y Prejuicio, un filme que ha conquistado a todo el público, tanto los que ya conocían las historias de la escritora como aquellos que no sabían quién era el Señor Darcy. Como en los Bridgerton, nos enseñan la presión que tenían las mujeres hace años cuando tenían que encontrar un marido.

6. La lista de no besar de Naomi y Ely

Esta película, basada en la novela de Rachel Cohn y David Levithan, nos cuenta como las relaciones de amistad se acaban por terceros. A lo largo del filme conocemos la historia de Naomi y Ely, dos amigos que llevaban muchos años juntos y que crearon su propia lista de no besar para evitar malos entendidos. Sin embargo, todo cambia cuando llega Gabriel.

7. El Diario de Noa

Quién no conoce el Diario de Noa, el libro de Nicholas Sparks que nos hizo llorar a todos cuando vimos por primera vez esa película. Si no has visto nunca esta adaptación, ya tienes planes para esta noche: descubrir qué ocurrió con la historia de Noah Calhoun y Allie Hamilton, una pareja que intenta superar todo tipo de problemas para poder estar juntos.

8. La última carta de amor

Otra película que nos ha puesto la piel de gallina ha sido la adaptación del libro de Jojo Moyes, uno de los escritores más conocidos por su sensibilidad a la hora de escribir. La última carta de amor nos adentra en la vida de Ellie Haworth, una periodista que encuentra unas cartas de amor de 1965 y decide resolver el misterio de esta aventura prohibida.

9. Blonde

La película basada en el bestseller de la cinco veces finalista al Premio Pulitzer, Joyce Carol Oates, es la historia personal reinventada de la sex symbol más famosa del mundo, Marilyn Monroe. Es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60, contada a través de la mirada moderna de la cultura de las celebridades.

10. Mi Primer Beso

La novela de Beth Reekles es la que dio vida a los personajes de Mi Primer Beso, uno de los grandes éxitos de Netflix. Ya cuenta con tres películas en las que nos adentran en la historia de amor y amistad que envuelve la vida de Elle, una adolescente que se dio su primer beso gracias a un juego de niños.

11. Enola Holmes

Del amor pasamos a la aventura con Enola Holmes, la película basada en el libro de Nancy Springer. La segunda parte está a punto de ver la luz, por lo que podremos adentrarnos de nuevo en la vida de Enola, la hermana de Sherlock Holmes, que quiere descubrir todos los misterios que llegan a su vida.

12. Fuimos canciones

Por segunda vez, Elisabt Benavent consiguió que una de sus novelas se transformara en una película que ha cautivado a los seguidores del romance. En este caso nos adentramos en la historia de Maca, una chica llena de talento que lo desgasta como secretaria de una influencer. Aunque todo parecía ir bien en su vida, dentro de lo malo, todo empeora cuando llega Leo, su antiguo novio que la dejó sin autoestima y sin fe en el género masculino.

13. A través de mi ventana

Otra de las grandes adaptaciones de libros juveniles ha sido el escrito por Ariana Godoy. En la película nos relatan lo que le sucede a Raquel, una adolescente que lleva toda la vida enamorada de Ares, su vecino de enfrente. Quién le iba a decir a la protagonista que gracias a su contraseña del wifi podría acercarse a este amor que siempre ha deseado.

14. The Umbrella Academy

La serie que tanto éxito ha tenido en Netflix está basada en los comics escritos por Gerard Way. Ya cuenta con tres temporadas en las que nos relatan la vida de los miembros separados de una familia de superhéroes que quieren trabajar juntos para resolver la muerte misteriosa de su padre mientras se enfrentan a diversos conflictos.

15. A todos los chicos de los que me enamoré

Las tres películas basadas en el betseller de Jenny Han, nos cuentan la vida de Lara Jean, una chica a la que le encanta escribir, pero que este hobbie le jugará una mala pasada cuando las cartas que escribió a diferentes chicos de los que se enamoró vean la luz.

16. La chica danesa

David Ebershoff fue el encargado de darle vida a la chica danesa, una novela que cuenta la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio da un giro cuando Einar cambia la mujer que su esposa debe pintar. Lo que comienza como un juego, lleva al protagonista a una metamorfósis inesperada.

17. Nerve

Aventura, acción y misterio, así podríamos definir la novela de Jeanne Ryan que nos mete en un mundo de emoción cuando Vee Delmonico decide apuntarse en un juego online de “verdad o reto”. Al principio parece divertido gracias a los premios que recibe, pero cuando se adentra en Nerve se da cuenta del peligro y los secretos que se esconden detrás.

18. Bajo la misma estrella

John Green es otro de los novelistas más conocidos por sus historias rompedora de amor, como es el caso de Bajo la misma estrella. Este libro se adaptó a una película que nos cuenta la triste historia de Hazel y Gus, dos adolescentes enfermos de cáncer que solo ven la muerte como una posibilidad. Sin embargo, todo cambia cuando se conocen y descubren que hay algo más allá, aunque ese final puede llegar en cualquier momento.

19. 365 días

Esta adaptación a la novela de Blanka Lipinska, nos adentra en el mundo de la sensualidad, la droga y el sexo. La película cuenta con tres partes en las que podemos ver en primera persona como es la vida de Laura, una directora de ventas que es secuestrada durante 365 días por Massimo, un miembro de la mafia siciliana, que lo único que desea es que se enamore de él.

20. Lupin

La serie francesa está basada en la novela de Maurice Leblanc que ha conseguido ya dos temporadas de su libro. A lo largo de los capítulos descubriremos el talento de Assane Diop, un escurridizo ladrón de guante blanco y aficionado a las aventuras de Arsene Lupin que busca vengar la muerte de su padre. Después de una injusticia, el protagonista se propone robar un collar de diamantes, pero las cosas no salen como él tenía planeado.

21. Hola, adiós y todo lo que pasó

Esta nueva película basada en el libro de Jennifer E. Smith nos adentra en la historia de Clare y Aidan, una pareja que vive una cita épica en su última noche juntos. A lo largo de estas horas rememoran su relación, desde que se conocieron hasta el primer beso y la primera pelea, momento en el que se plantean si deben separarse o serguir juntos.

22. Ciudades de papel

La película Ciudades de Papel se trata de otra adaptación de los libros de John Green. Continuando con su temática de amor adolescente, en este filme conoceremos la historia de Quentin, un joven con mala suerte en el amor que, una noche, se topa con su inalcanzable vecina Margo Roth Spiegelman en la ventana de su habitación. En ese momento, la chica le explica que va a vengarse de todos aquellos que le han hecho daño. Sin embargo, todo cambia cuando Margo desaparece.

23. Persuasión

Esta película es otra adaptación de Jane Austin que relata la vida de Anne Elliot, una mujer que lucha contra las limitaciones de su arrogante familia, cuya riqueza poco a poco se va acabando. Parece que Anne tiene otra oportunidad en el amor cuando, de repente, aparece Frederick Wentworth el hombre de quien había estado enamorada hace años.

Y tú, ¿conocías todas estas adaptaciones de Netflix? ¿Cuál es tu favorita?