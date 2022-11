Danna Ponce y Manuel González resuelven sus diferencias en una cena en ‘Pesadilla en El Paraíso’ muy comentada

Danna Ponce y Manuel González se han montado un culebrón que sigue teniendo capítulos nuevos en Pesadilla en El Paraíso. Primero vimos cómo la pareja vivía una complicidad que les llevó a cruzar ciertos límites que, al novio de la influencer, Xavier Cortés, no acabó de convencerle. De hecho, este domingo, no ha querido asistir a plató.

Ya estuvo en su día para pedirle a su chica que cortara todo el juego que tenía con Manuel. Claro que en ese momento no había escuchado al gaditano asegurar que entre ellos había habido más contacto físico del que ella reconocía.

Danna vio cómo Manuel iba comentando su relación con sus compañeros y parece que no le gustó los términos en los que lo hacía. Y eso unido a que le había prometido a su novio que no iba a ver nada más que le disgustase, creó una ruptura entre ellos en muy malos términos.

Tras discutir y decirse lo más grande, rompieron toda relación y el distanciamiento entre ellos fue total. Pero la organización ha querido poner remedio a esta situación y Lara Álvarez se ha convertido en la anfitriona de una cena de pareja en la que tenían que intentar resolver sus diferencias.

Una cena de reconciliación

Manuel se mostró reacio en un principio y no quería colaborar, pero finalmente se quedó a cenar e ir contestando las preguntas que le iban planteando. Llegó a confesar que había sentido algo más que atracción física por Danna.

"Es de las pocas veces que me ha gustado una chavala en mucho tiempo y me he acojonado. Ha sido algo más sentimental, aquí dentro me he dado cuenta que no soy tan duro como me creía", reconocía.

Poco a poco han ido deshaciendo nudos y al final todo ha conducido a una reconciliación. “Yo no soy un tío rencoroso. Por mucho que me haga el duro y diga no le voy a mirar a la cara y no le voy a hablar, no. Yo he tenido problemas en mi vida…”, aquí se rompía Manuel.

Después de coger aire proseguía: “Yo he tenido problemas con amigos míos que me he llevado muchos años sin hablarme con ellos y no quiero repetir eso más en mi vida. Me hago el duro, intento siempre huir de la situación, pero para mí la reconciliación es importante, no solo con Danna sino con todos en general. Me da paz interior y es lo que me hace sentir cómodo. Y ya está, no quiero hablar más”.

Pero habló más. “Ha habido momentos en mi vida en los que me he mosqueado y he dejado de hablar con amigos míos en un tiempo y yo creo que cuando dejas de hablar a alguien a quien quieres tanto, o llegas a querer, este tiempo perdido no se vuelve a recuperar nunca, por mucho que te perdones con él, entonces, a mí no me gusta llevarme mal con nadie. Aunque me haga el duro… no sé”, reconocía.

Cuando Lara le preguntaba si quería una reconciliación con Danna, él era rotundo: “Sí, hombre, claro”.

Danna reflexiona

Después de eso, era el turno de expresarse de ella. “Tengo un dilema interno, ya lo tenía antes de que pasara todo esto, imagínate ahora, lo tengo mucho más. Veo esa parte de que te haces el duro, que te quieres poner esa coraza y me la he llegado a creer que eres así, que es la parte que no me gustaba o me daba miedo de ti, al principio, porque te prejuzgaba. Pero, por otra parte, en todo este tiempo que hemos estado sin hablarnos, toda la semana, que no nos hemos ni mirado, tengo la sensación y la intuición de que dentro de ti no eres mal tío y creo que me has tenido cariño de verdad aquí dentro y no sé si me he querido auto convencer de que eso era verdad o porque realmente algo me dice que ha sido de verdad”, reflexionaba.

Iba cambiando su parecer. “Por mi parte, lo que te puedo decir es que ha sido totalmente real. El cariño que he sentido por ti ha sido cien por cien de verdad, incluso yendo en mi contra y de mi propio beneficio. Si hubiera querido quedar bien no me hubiera acercado a ti y tuve que parar porque se me hubiera ido a la olla. He intentado no hacer daño a nadie y eso ha sido el problema eso a veces no se puede”, reconocía.

“Esto de no hablarnos para mí no es cómodo porque yo a ti te sigo teniendo cariño. Creo que te has equivocado en las formas y yo me he equivocado porque hay cosas que no quería que se hablaran aquí dentro por temas que ya sabes. Creo que tendríamos que haber hablado antes entre tú y yo”, admitía.

Ella insistía en que su intención nunca fue que su ruptura llegar de forma radical. Ella quería seguir teniéndole a su lado, algo que él no admitió.

“Nunca me he querido alejar de ti, esa es la verdad. Iban a cambiar las cosas desde el domingo, pero no me quería alejar de ti, pensaba seguir tener relación contigo porque yo pasaba la mayor parte del tiempo contigo aquí. Tú decidiste alejarte de mí, lo voy a respetar porque es tu decisión. Te he tenido rabia, pero no puede pasar de tener cariño y de que me importes aquí dentro a…yo no quiero nada malo para ti", terminaba diciendo.

“Nos vamos a mirar, vamos a hablar, pero evidentemente la relación que teníamos de abrazos, cariño, dormir de la manita, cucharita… eso, evidentemente no va a volver a pasar. Pero sí que hablaré con ella y tendré trato”, acababa cediendo Manuel.

Y claro, la audiencia pendiente de todo esto y con algo que decir, que no todos parecen muy convencidos con esta pareja.

Veremos cómo se siguen desarrollando los acontecimientos.