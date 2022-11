Manuel González habla de masturbación con Danna Ponce en ‘Pesadilla en El Paraíso’ y se lía la más grande

En el debate de Pesadilla en el Paraíso del domingo pudimos ver como Danna Ponce hablaba con su novio y le pedía que confiase en ella porque había tomado la determinación de cortar todo juego con Manuel. Eso sí, le advertía que hasta el miércoles iba a ver imágenes que no le iban a gustar.

Esta semana, Manuel tenía el privilegio extra tenía la posibilidad de un masaje y escogía a Danna. En el programa de este miércoles pudieron ver las imágenes.

“No he pasado ningún límite físico, lo que sí es verdad, es que hay una línea fina de, vale, no lo hemos sobrepasado, pero, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? Un poco estamos en el dilema ese”, explicaba Danna.

Las siguientes imágenes que veían eran las suyas en la cama con Manuel confesando que “estoy palote mortal”, y ella sugiriéndole que se tocase. Por mucho que el gaditano insistía en que ella hiciese lo que sentía, ella aseguraba que no podía hacer las cosas mal.

“El novio se la pela, lo que pasa que no quiere ensuciar su reputación con ‘he sido infiel con mi pareja que está fuera’, si no, haberlo dejado antes”, reflexionaba Manuel ante las cámaras. En la granja, comentaba la jugada con Israel y Bea.

“Mi novio desde fuera, estoy segura de que va a ver cosas que le van a doler porque estando fuera creo que es imposible llegar a entender lo que se vive aquí”, intentaba explicar ella.

Pero lo cierto es que el masaje dejó imágenes que cuesta entender cuando tienes pareja. “Creo que, si él me hubiera dado el masaje a mí, a la persona que tengo fuera le hubiera molestado más que el que se lo diera yo a él”, reconocía.

"Yo con él me comporto como me nace, pero intentando respetar y no pasar ciertos límites porque tengo una persona fuera", aseguraba ella ante las cámaras.

La tensión se palpa

Tras ver el vídeo, Danna tomaba la palabra para recordar que esas imágenes eran de antes de la conexión que tuvo con su novio y quiso pedir perdón porque entiendo que le faltó al respeto. “No me siento orgullosa, no he hecho nada más con Manuel, no porque me importe una mierda mi novio y no quiera quedar mal. Lo que me ha pasado aquí es completamente real, ha llegado un punto en el que me he llegado a confundir. Doy gracias a día de hoy que sé todo lo que sé y el modo en el que Manuel se ha comportado conmigo”, seguía diciendo.

“Quiero aclarar que no ha existido una relación sexual ni ha habido un beso, eso quiero dejarlo claro, pero sí se han pasado unos límites físicos que, para mí, heavies, y yo era la primera que ya no iba a poder estar con mi novio si traspasaba eso. Entonces, me doy cuenta de eso y le comunico a Manuel, en la habitación, la segunda noche, que yo necesito tener esa conversación con mi novio para decidir qué hacer”, explicaba.

“Dice que solamente ha habido algún tipo de rozamiento en la segunda noche cuando lo ha habido en la primera y en la segunda noche y varias veces. Antes de que hablara con su novio, cuando dormíamos en la cama del capataz…lo voy a intentar decir de la manera más sutil del mundo… ha habido un tipo de tocamiento en los que mi dedo índice y mi dedo corazón han tocado un solo de guitarra y esta chica ahora lo niega cuando es la verdad”, aseguraba Manuel.

Aquí comenzaba el enfrentamiento y la tensión entre ellos. “La verdad solo tiene un camino y tú no lo conoces, eres un sinvergüenza”, le decía Danna a Manuel claramente indignada con las revelaciones que estaba haciendo.

Luego llegó la conversación con el novio que dejó a Danna más tranquila y con el convencimiento de que lo suyo con Manuel tenía que acabar. Y el gaditano no dejaba de hablar, entre risas, de los cuernos que tenía Xavier.

La discusión entre ellos fue elevando el tono y Danna no dejaba de repetir que Manuel es “un personaje” y ahora se arrepiente de lo que ha sucedido. “No le llegas ni a la suela del zapato a mi novio ni a ninguno de los hombres que se dicen un hombre de verdad. Porque tú no eres un hombre, eres un niño de infantil. Mi hija tiene más conocimiento y recursos que tú”, le reprochaba. Manuel insiste en que ella es una mentirosa y Danna en que se ha equivocado.

Está claro que esta relación ha llegado a su fin. Veremos si Xavier está fuera cuando salga, como le dijo a su chica, o no.