“Ya sé que es tarde y estás mayor, pero revisa los vídeos”. Esta frase que le soltó Ana, la madre de Dani G. a Nagore Robles en la última gala de Pesadilla en El Paraíso, estalló una guerra entre ellas. Pero este domingo, en el debate, la familiar de uno de los concursantes más polémicos, ha querido pedir disculpas.

“Yo pensaba que habíamos entrado en un bucle de bromas. Igual que yo le aguanté lo de Anita gestitos, que tampoco me pareció una falta de respeto, pues tampoco me pareció una falta de respeto, siendo yo mayor, bastante mayor que ella, decirle que estaba mayor porque se equivocó con lo del abrazo”, explicaba Ana.

Y no paraba ahí. “He visto diciendo yo al aire, ‘ala, a la mierda’, y también quiero pedir disculpas porque no está bien”, confesaba.

Nagore acepta las disculpas

“Es cierto que yo siempre he tenido buena actitud contigo, hemos tenido buen rollo a pesar de que he criticado en ocasiones a tu hijo y entiendo, te lo he dicho desde el principio, que no es una misión fácil, pero el otro día sí noté que, quizás como les ha pasado a algunos concursantes, el programa quizás te está pasando por encima. En ocasiones, tú tuviste malos gestos, estabas enfadada de más, te lo tomas todo un poco más personal”, le reprochaba la colaboradora.

“Recuerda los primeros programas que han sido a saco. Yo tengo que tomar la postura de mala malota, es que no me puedo relajar, es que no me dejáis”, intentaba justificarse Ana.

“Aquí la más mala de todas, desde hace 13 años soy yo, eso, por favor, no me lo quites”, bromeaba Nagore para quitar un poco de hierro a la situación.

“Por supuesto que acepto las disculpas, ni mucho menos me voy a tomar eso a mal, pero sí es cierto que, la gente que se equivoca y se olvida las cosas no son solo la gente mayor, que también hay gente muy joven que les falla la cabeza”, terminaba diciendo.

Ojalá en la granja fuera tan fácil terminar los enfrentamientos.