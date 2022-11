Soraya explica por qué ni Edurne, ni otros compañeros de ‘Operación Triunfo’, están invitados a su boda

Soraya cada día está más ligada a Mediaset y no es raro verla en alguno de sus programas, de hecho, es jurado del Mediaset Night Fever. Este fin de semana se ha pasado para Fiesta y, entre otras cosas, ha hablado de su futura boda.

Tenía pensado casarse el pasado 11 de septiembre de 2020, pero la pandemia truncó todos sus planes igual que ocurrió con Chenoa. Su amiga le tomó la delantera y se casó después, pero ella todavía está preparando ese gran día.

En cuanto al traje, ha dado algunos detalles. “Sí que le voy a poner, a lo mejor, un punto de brillo porque a mí me gusta un poco de brillo, pero voy a vivir ese momento de la ceremonia como algo más tradicional porque soy tradicional. Aunque aparentemente tenga unos looks muy rompedores, en mi casa y con mi familia, soy tradicional”, aseguraba.

El lío de los invitados

Los colaboradores le preguntaban por qué no iba a invitar a Edurne. “Ni a ningún compañero de Operación Triunfo de mi edición porque es verdad que no tengo relación”, decía con toda franqueza la cantante extremeña.

La que sí que estará es Chenoa, “porque somos amigas y tenemos contacto diario, pero antiguos compañeros... yo no quiero que mi boda sea la del amigo de mi padre, el compromiso del señor que trabaja con mi madre... yo quiero una boda que los que estén realmente son los que se emocionan de que ese día dé el paso y, entonces, mis compañeros de Operación Triunfo no van a estar porque no tengo contacto apenas con ellos”, insistía en la razón de su ausencia ese día.

No estarán muchos de esos compañeros de edición, pero sí habrá mucha gente cercana a ella, porqrue lo que tiene claro es que piensa casarse ahora que las cosas se han normalizado. “Yo lo que noto es que el tiempo pasa, que mis padres se hacen mayores y que ahora que no hay bajas, quiero, cuanto antes, hacerlo”, confesaba.

Así que, sí, iremos de boda y nos enteraremos de todo porque ha prometido compartirlo con sus seguidores.