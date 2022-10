El mensaje de ánimo de Soraya a Amaia Montero que ha terminado en bronca en las redes

Con una nueva avetura musical a la vuelta de la esquina, el fandom de Amaia Montero debería estar disfrutando de una cuenta atrás que se ha hecho demasiado larga. sin embaargo, la cantante donostiarra continúa estando en el centro de la preocupación de sus fans después de sus últimos mensajes y publicaciones. Y hasta Soraya se ha visto inmersa intentando hacerle llegar un mensaje de ánimo.

Una fotografía en blanco y negro sin maquillaje y sin peinar ha sido una de las imágenes más comentadas del fin de semana en las redes sociales. Si a ello le sumamos sus respuestas sobre perder la esperanza o los mensajes borrados tras su estancia en un hotel, lo cierto es que sus seguidorxs han recordado la razón por la que la solista decidió tomarse unos meses de respiro.

En los últimos tiempos se ha supuesto que más allá de las polémicas, la cantante ha tenido que hacer frente a situaciones complicadas relacionadas con su propia salud. Sin embargo, nunca ha habido ningún mensaje confirmando ni desmintiendo los rumores. Algo que no ha hecho más que intensificar la preocupación por la artista.

Sus mensajes están llenos de palabras duras y fuertes en lo referido a la salud mental como depresión: "Te queremos, Amaia", "Resiliencia, compañera mía", "Recuerda que vales mucho y tu voz inspira", "Las veces que me salvaste la vida, fueron muchas. A veces pensaba que sería eterno y todo pasó. Y tú estabas ahí, hablándome, cantando, acompañándome. ¡Eres inmensa!".

Otro mensaje de apoyo llegaba por parte de la cantante extremeña Soraya: "Mi mensaje antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro".

Sin embargo, lo que la cantante no imaginaba es que su tuit se iba a volver en su contra e iba a acabar generando una pequeña bronca en las redes sociales: "Cuando mandas un mensaje de apoyo y la gente siente la necesidad de diseccionar tu mensaje para sacarlo totalmente de contexto. Sí, tenemos un problema muy grande en esta sociedad".

Se refería la intérprete a mensajes como este: "Desde el mayor de mis respetos Soraya, la depresión no es de frágiles ❤️ es una enfermedad complicada de entender. Ánimo para Amaia 😘". La cantante ha añadido que nadie sabe exactamente lo que está pasando con la donostiarra: "Pero alguien os ha pasado un parte medlco de lo que le pasa ???"

Yo no tengo su tlf y a penas la conozco .Por eso le mando el mensaje por redes … a ver si decimos menos tonterías . Que de tontos como tú están las redes llenas — SORAYA (@SorayaArnelas) October 15, 2022

La extremeña intentó zanjar así la polémica: "Yo en el fondo solo quería manda apoyo .. y lo he hecho . Llevo años sin que me afecte lo que me digan 4 locos . Pero si tengo que puntualizar algo lo hago. Para quedarme con las ganas y enfermar como decía mi abuela .. jajajaaj. Discúlpame pero en mi mensaje JAMÁS he hablado de problemas de salud mental. Primero porque yo no tengo, ni tú tampoco, un diagnóstico médico.En mi mensaje sólo mando un mensaje de ánimo a una compañera que no pasa un buen momento (porque ella lo dice en sus redes) Por favor".

Aunque no siempre ha sido tan diplomática...