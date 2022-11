Jorge Javier Vázquez le confiesa a Emma Garciá donde tiene parte de las cenizas de Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez acaba de publicar Antes del olvido, un relato de su vida que nos ha acercado su lado más personal. Un libro que empezó a escribir al día siguiente del fallecimiento de Mila Ximénez. Emma García se ha ido hasta su casa para conocerle un poco mejor en su escenario más personal.

Allí ha descubierto que Alba Santana le dio la oportunidad de tener parte de las cenizas de su amiga y las tiene en el jardín de su casa. Y es que, desde su fallecimiento, ha recibido señales de la periodista.

"Me siento muy tranquilo con el libro y me estoy dando cuenta de que la gente se siente muy identificada. Recibo mensajes de gente hablando de los duelos y de lo mucho que nos cuesta reconocerlos. Hay momentos en los que a veces no se está contento y no pasa nada", reconocía el presentador.

Su lado más personal

Tras la charla en casa, se fueron a plató y ahí siguió mostrando su lado más vulnerable. “Yo soy la persona más tímida del mundo, que me da vergüenza todo, que me da vergüenza que me reconozcan. Que me demuestren cariño me produce mucho rechazo. Yo soy la persona más solitaria del mundo porque de pequeño lo fui y luego lo disfruté. Estoy en un medio que te encuentras frente a situaciones que a lo mejor no sabes controlar”, reconocía sobre su papel mediático.

Un trabajo que le ha valido muchas enemistades y enfados. “Uno no puede no cabrearse cuando aparece gente que habla de recortar tus libertades, de juzgar tu vida por el tipo de vida que lleves, tu moral, tus costumbres, que es lo que está sucediendo en este país”, confesaba.

“Yo he sido presentador de programas muy complicados y éramos más jóvenes. Aquí hay tomate era un programa muy complicado y yo reconozco que iba a la guerra y uno cuando va la guerra nunca sale indemne. Te vas formando una armadura para que la realidad no te afecta, pero llega un punto en el que vas tan protegido que te desconozcas”, asumía. Pero ha ido a terapia y ha podido reconectar consigo mismo.

Aun así, reconoce que ha sido un duelo dejar atrás esa etapa de vida loca y pasar a una madurez más calmada. Y asegura que no tiene el anclaje de los que son padres. “Yo, por decisión propia, no he querido tener hijos y es una de las decisiones más acertadas de mi vida porque no tengo instinto”, aseguraba.

También ha hablado de P, el que fue su pareja más importante y con el que a día de hoy mantiene una relación muy estrecha. "Yo nunca había sentido el amor de forma física hasta que me enamoré de él", reconocía. Y cuando Emma le preguntaba cómo alguien como él podía haberse enamorado de un ‘cabroncete’ como él, no lo dudaba: “Es que soy adorable. Vivir a mi lado es una aventura continua, no ves que estoy muy zumbado”.

Ahora está soltero. “Después de un año y medio de profunda terapia, todavía no sé si estoy preparado para tener pareja. Estamos muy obligados, continuamente por la sociedad, para tener pareja”, admitía.

Desde luego, la presentación de este libro le está sirviendo de terapia para superar muchas cosas y estamos descubriendo a un Jorge Javier más allá de la pantalla que ocupa cada día.