Blur están de regreso: la banda confirma un concierto en Londres en 2023

Han sido muchos los rumores que hemos estado siguiendo acerca de una posible reunión de Blur. Según publicaba el diario británico The Sun, la banda ya había agendado en agosto un concierto masivo en el Estadio de Wembley para conmemorar las tres décadas de uno de sus discos más emblemáticos, Parklife.

Ahora ya es oficial, los propios Blur han confirmado que el año próximo tendrá lugar su regreso formal con el primer concierto que la banda ofrece en ocho años. Un espectáculo que ha sido insinuado durante años, y que finalmente tendrá lugar en el estadio Wembley de Londres el 8 de julio de 2023. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se reencontrarán con su público londinense en un concierto que se espera multitudinario, en el que seguro que se venderán todas las entradas.

La banda lo ha hecho público a través de un vídeo que han compartido en sus redes sociales, en el que se puede ver a Albarn y compañía en diferentes conciertos a lo largo de sus diversas épocas con algunas de sus canciones de fondo.

El espectáculo es el primero de los conciertos que las leyendas del britpop ofrecen desde 2015, aunque los miembros de la banda han continuado trabajando con sus carreras en solitario. También será su primer show en Wembley. En declaraciones recogidas por Far Out Magazine, el líder del grupo, Damon Albarn ha comentado: "Realmente nos encanta tocar estas canciones y pensamos que ya era hora de que lo hiciéramos de nuevo".

Mientras que Coxon agregó: "Tengo muchas ganas de volver a tocar con mis hermanos Blur y volver a visitar todas esas grandes canciones. Los shows en vivo de Blur siempre son increíbles para mí. Una buena guitarra y un amplificador al máximo y montones de caras sonrientes". James señaló: "Siempre hay algo realmente especial cuando los cuatro nos metemos en una habitación. Es bueno pensar que el 8 de julio esa sala será el estadio de Wembley".

Las entradas para el concierto de Blur saldrán a la venta el viernes 18 de noviembre a las 10 a.m.

En una de las últimas entrevistas que Damon Albarn ofreció durante la promoción de su último disco, dejó la puerta abierta a esta posibilidad. Así lo confirmó al preguntar el medio MusicWeek si ya habían dado su último concierto: "Realmente espero que no. Amo esos conciertos, son geniales, pero no es algo que necesite hacer. Solamente lo hago por la felicidad que me dan. No puedo esperar para cantar Parklife nuevamente".

No es la primera vez que el propio Albarn descarta que Blur haya terminado para siempre. En una entrevista el pasado año en NME también aseguró que, a pesar de sus proyectos individuales, seguía pendiente un reencuentro: "Todos estamos ocupados en lo que hacemos por el momento. Seguro que va a pasar algo pronto pero no lo hemos discutido.