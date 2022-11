Bad Gyal gana el MTV EMAs 2022 en la gran noche de Taylor Swift y la peor de Rosalía

Taylor Swift ha engordado en la noche de hoy su gigantesco palmarés de premios con cuatro nuevas estatuillas en la ceremonia de entrega de los MTV EMAs 2022. La solista estadounidense partía como una de las favoritas pero lo vivido en el PSD Bank Dome de Dusseldorf, Alemania, ha sido casi un monográfico obligando a otros máximos nominados como Harry Styles o Rosalía a irse (casi) de vacío.

Porque de las 7 nominaciones del británico y de las 5 de la española solo 2 se convirtieron en premio: Mejor directo y Mejor Artista Británico que fue a parar a manos del cantante inglés. Los galardones quedaron concentrados en Taylor (4), incluyendo doblete a Mejor Vídeo y Mejor Vídeo Largo, Mejor Artista y Mejor Artista Pop, David Guetta (2, Mejor artista Electrónico y Mejor Colaboración), Seventeen (2, Mejor Push y Mejor Artista Revelación) y Nicki Minaj (2, Mejor artista hip hop y MejorCanción).

También se fueron con un premio en el bolsillo Sam Smith, Lewis Capaldi, Chloe, Muse, Anitta, BTS, Gorillaz y Lisa y Blackpink. En el apartado español, como decíamos Rosalía no pudo levantar ninguno de los 5 premios a los que estaba nominada. Bad Gyal fue la única artista española que ganó (Mejor Artista España) en la gran noche de la responsable de Midnights. Otro toque español fue el de Miguel Ángel Silvestre entregando el premio en la categoría a Mejor Artista Latino

Actuaciones de los MTV EMAs 2022

David Guetta, Bebe Rexha y Muse fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida con dos bestiales actuaciones que mostraron el poder de la música electrónica y del rock en un momento en el que los sonidos latinos copan buena parte de las listas de medio planeta. Los británicos de hecho presentaban por primera vez Will of the people, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio en una gala de premios.

El público alemán disfrutaba con la mezcla de géneros y aclamaba tanto la sensualidad de Ava Max con su Million dolar baby o la ecléctica apuesta de Gorillaz con Damon Albarn a la cabeza interpretando Thundercat y Cracker Island.

Stormzy, OneRepublic, Gayle, Tate McRae y Ayana completaron las actuaciones de una noche repleta de glamour, rostros conocidos, vestidos imposibles, trajes elegantes, sensualidad, música, alfombra roja y agradecimientos al público.

Estos son los ganadores de los MTV EMAs 2022:

Mejor canción

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

Harry Styles - "As It Was"

Jack Harlow - "First Class"

Lizzo - "About Damn Time"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl" (PREMIO)

ROSALÍA - "DESPECHÁ"

Mejor vídeo

BLACKPINK - "Pink Venom"

Doja Cat - "Woman"

Harry Styles - "As It Was"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Nicki Minaj - "Super Freaky Girl"

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" (PREMIO)

Mejor artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift (PREMIO)

Mejor artista español

Bad Gyal (PREMIO)

Dani Fernández

Fito y Fitipaldis

Quevedo

Rosalía

Mejor colaboración

Bad Bunny, Chencho Corleone - "Me Porto Bonito"

David Guetta & Bebe Rexha - "I'm Good (Blue)" (PREMIO)

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - "STAYING ALIVE"

Megan Thee Stallion & Dua Lipa - "Sweetest Pie"

Post Malone ft. Doja Cat - "I Like You (A Happier Song)"

Shakira ft. Rauw Alejandro - "Te Felicito"

Tiësto & Ava Max - "The Motto"

Mejor directo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles (PREMIO)

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Mejor artista pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift (PREMIO)

Mejor Artista revelación

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN (PREMIO)

Stephen Sanchez

Tems

Mejor artista KPop

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA (PREMIO)

SEVENTEEN

TWICE

Mejor artista latino

Anitta (PREMIO)

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Mejor artista electrónico

Calvin Harris

David Guetta (PREMIO)

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

MEJOR artista hip-hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj (PREMIO)

Mejor artista rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse (PREMIO)

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Mejor artista alternativo

Gorillaz (PREMIO)

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Mejor artista electrónica



Calvin Harris

David Guetta (PREMIO)

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiesto

DJ Snake

Mejor artista RnB

Chlöe (PREMIO)

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Mejor vídeo de larga duración

Foo Fighters - "Studio 666"

Rosalía - "MOTOMAMI (Rosalía TikTok LIVE Performance)"

Stormzy - "Mel Made Me Do It"

Taylor Hawkins Tribute concert, London's Wembley Stadium

Taylor Swift - "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)" (PREMIO)

Mejor vídeo con mensaje positivo

Ed Sheeran - "2step (feat. Lil Baby)"

Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Latto - "P*ssy"

Lizzo - "About Damn Time"

Sam Smith - "Unholy (feat. Kim Petras)" (PREMIO)

Stromae - "Fils de joie"

Mejores fans

BLACKPINK

BTS (PREMIO)

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift

Mejor Push

Nessa Barrett

SEVENTEEN (PREMIO)

Mae Muller

GAYLE

Shenseea

Omar Apollo

Wet Leg

Muni Long

Doechii

Saucy Santana

Stephen Sanchez

JVKE

Mejor Actuación en el Metaverso