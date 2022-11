Louis Tomlinson estrena disco con un imprevisto que le obliga a cancelar las firmas

Louis Tomlinson acaba de lanzar `Faith in the Future´, su nuevo álbum que vio la luz el pasado 11 de noviembre. Ese mismo día ofreció un concierto en Nueva York que no terminó como tenía planeado, ya que un accidente que tuvo al volver le ha obligado a cancelar la firmas de discos que tenía planeadas.

"Gracias a todos los que han escuchado el nuevo álbum hasta ahora, significa mucho para mí. El show de anoche en Nueva York fue increible", escribió el cantante en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en el mismo texto dio la noticia que preocupó a sus seguidores: "Desafortunadamente, en el camino de regreso me las arreglé para caerme y romperme el brazo bastante mal".

Además, subió una historia de la imágen de los rayos X en los que se veía la lesión que sufrió. Junto a estas fotografías, dejó estas palabras donde anunciaba que debía cancelar las firmas de autógrafos que tenía para esa semana: "Así que estoy destrozado por decir que tendré que reprogramar las firmas en la tienda la próxima semana".

"Muy pronto se anunciarán nuevas fechas. Gracias por todo su apoyo y lo siento por cualquiera que vendría la próxima semana. Louis", con estas palabras concluía el mensaje con el que informaba que pronto se recuperaría y volvería a sus citas.

Nuevo disco y próxima gira

Como hemos dicho, Louis acaba de publicar su nuevos disco, Faith in the Future, un proyecto que cuenta con 14 canciones en las que ha trabajado muy duro y en las que ha hecho "lo que quería hacer", mostrando un sonido diferente al que escuchamos en Walls.

Además de la banda sonora que nos ha regalado, también anunció hace unas semanas que ya estaban preparando su nueva gira que pasará por nuestro país. Las ciudades que vivirán el gran show del artista son Bilbao, Madrid y Barcelona los días 1, 5 y 6 de octubre respectivamente. "He tenido este tour en mente con cada canción del nuevo álbum que escribíamos. Estoy deseando tocar en directo todo lo nuevo", explicó en una de sus publicaciones.

Estamos seguros de que pronto se recuperará de este accidente que ha vivido y lo volverá a dar todo sobre los escenarios. Y tú, ¿tienes ganas de que venga a España?