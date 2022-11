La isla de las tentaciones evidencia claramente lo que sucede en una pareja cuando hay una infidelidad por medio. Buena prueba es la pareja que forman Samuel Chávez y Tania Deniz. Una pareja que llegó enamorada a la isla, o eso pensaban.

Pero ella en seguida encontró una química especial con Hugo Paz, uno de los solteros vip que estuvo detrás de ella desde que llegó. Y parece que su pico pala funcionó y pudimos ver el beso más largo de la edición entre ellos dos. Y mientras ella disfruta de su estancia en el programa, tenemos la otra cara.

Hemos visto llorar muchas veces a Samuel viendo las imágenes de su chica. Hasta Sandra Barneda ha empatizado con él y han llorado juntos. Todavía no sabemos qué ha pasado en esta pareja ni cómo acabaron el programa cuando se grabó el pasado verano.

Pero lo que sí sabemos es que Samu no se perdió ni un segundo de la aparición de Tania en El debate de las tentaciones este pasado lunes.

Reacción de Samu

Antes de comenzar el programa colgó un TikTok en el que podíamos verle cantar un fragmento de Éxtasis, la canción de Manuel Turizo y María Becerra. La letra parecía mandar un mensaje muy directo: “Quiero que seas solo para mí, que tú seas mi mujer". Junto a este vídeo añadía un mensaje: "No es tan difícil de entender... ¡pues no lo entiende!".

Mientras veía llorar a Tania en el debate, acudió a sus stories para colgar un vídeo en el que aseguraba que era mejor que guardase silencio ante lo que estaba viendo. Claro que no tardaba en cambiar de opinión.

"Es más fácil atribuirle la culpa al otro que aceptar la culpa de nuestros propios errores y fracasos", escribía sobre un fondo negro.

Una frase que no tardaban en compartir sus compañeros de aventura, Javi Redondo y Cristian López. El primero añadía una frase que dejaba clara su amistad: “"Eres grande, bro". El segundo mandaba mucho ánimo a los dos.

Finalmente, una vez acabado el programa, Samu compartía otro vídeo en el que avisaba de algo: “Gracias por los mensajes que siempre me envían. También me están pidiendo que hable, que hable, que hable, pero saben que no puedo. Estoy tranquilo, porque sé que llegará mi momento y seguro que es dentro de poco".

Eso esperamos, verle pronto en el plató del debate compartiendo su versión de la historia.