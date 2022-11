La reacción de Risto Mejide cuando piensa que le han roto la pantalla del móvil en ‘Got Talent’ es para verla

La aparición de Magic Samk sobre el escenario de Got Talent no fue como la de todos. Llegó a la mesa del jurado a través del público, en silencio y rompiendo un espejo delante de Edurne. Y ya saben los supersticiosos lo que eso supone. De hecho, la cantante non dudó en asegurar: “Uff, mala suerte”.

Luego abría un paraguas en un sitio cerrado y, para más inri, de color amarillo. Vamos, que el que crea en estas cosas estaría sufriendo. “Me la suda la suerte”, dejó bien claro.

“Hoy quiero probar la suerte”, decía mientras le daba a Risto Mejide un sobre que tenía que guardar hasta el final. Después les pedía el móvil tanto a él como a Edurne, como a Dani Martínez. “Paula, me vas a agradecer que no te pida el tuyo”, le decía a la única de la mesa que no tuvo que entregar su teléfono.

Luego cada uno de ellos tenía que ir diciendo un número de una cifra y eligiendo una de las tres torres con números que tenía en el escenario. Una vez elegido el número de tres cifras, puso los teléfonos debajo.

Fue demostrando que bajo los números que no habían elegido había pelotas de tenis y sobre el que habían elegido, una pelota de acero. Cada vez que llegaba su número, quitaba el móvil para que no quedara aplastado por la bola de acero.

La reacción de Risto

El problema llegó cuando pasaron a la torre de Risto y la bola de acero se adelantó un número impactando sobre su móvil. La risa de Dani Martínez era contagiosa, pero a Risto parece que no le hizo tanta gracia.

Fue entonces cuando el mago le pidió a Risto que leyera la predicción que había en el sobre que le había entregado al principio. Aseguraba que se iba a equivocar en un número y entonces el mago le aseguró que como él ya lo sabía, había cambiado su móvil por otro antes de empezar.

Ahí sí, Risto ya pudo sonreír y todos recuperaron su teléfono. Fue entonces cuando Magic Samk explicó que es carpintero y había construido él mismo las torres. “Lo bueno cuando eres carpintero es que, si se te ocurre una maldad, le das forma”, aseguraba.

“Yo quiero destacar de tu número, una cosa buena y otra no tan buena. La buena ha sido el principio, con eso de la suerte. La no tan buena, creo que le falta mucho trabajo en desviar la atención del público en el momento clave. Para mí es un no, gracias”, decía Risto.

Pero claro, ya sabemos que el resto no suele coincidir con sus opiniones. Sus tres compañeros le dieron un sí.

Una vez más, un número de magia conquista a casi todo el jurado.