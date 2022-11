Anitta habla del perreo a Ayuso en 'La Resistencia': "Pensé que era presidenta de la comunidad en Facebook"

El pasado viernes 4 de noviembre se celebró la gala más importante de la música en nuestro país, LOS40 Music Awards 2022. El WiZink Center de Madrid fue el anfitrión de una de las veladas más esperadas a la que acudieron importantes personalidades del mundo de la canción, como Rosalía, David Guetta, Ava Max o Anitta. Pero el momento más sonado de la noche estuvo protagonizada por esta última cantante.

La artista brasileña fue una de las premiadas al hacerse con el Mejor Artista o Grupo Latino en la Categoría Global Latina. Pero no solo acudió a la gala para recoger su galardón, sino que también dejó atónitos a todos los presentes con su actuación en directo al ritmo de Envolver.

Durante su actuación, en la que Anitta se valió únicamente de su voz y movimientos, la cantante se bajó del escenario para interactuar con el público de la primera fila. Resultó que una de las personas que se encontraban ahí sentadas era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la artista se dirigió hacia ella para hacerle un sensual baile (como hizo con otros presentes) al más puro perreo.

Está claro que @Anitta le da igual quién cuando se trata de perrear 😳 Este momentazo con Isabel Díaz Ayuso sí que no nos lo esperábamos 🤣



🔴 Sigue #LOS40MusicAwards en directo aquí https://t.co/D4dONPTR7f pic.twitter.com/QnJGSuaf4Y — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

A la mañana siguiente, las imágenes de la reacción de la presidenta de la región se hicieron virales y era imposible no ver esa imagen de LOS40 Music Awards 2022 en la prensa. Precisamente por ello, son muchos los que se han hecho la misma pregunta: ¿eligió Anitta a propósito a su 'pareja de baile'?

Ese es el tema estrella del que Anitta ha hablado en La Resistencia este lunes, donde por fin ha revelado quién creía que era realmente Ayuso.

Anitta: "Me dijeron 'Hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere"

La cantante brasileña contó a David Broncano que ella antes de salir a actuar habló con su publicista en España para decirle que quería bajar a la platea para bailar con el público. "Ahí ella me dijo 'mira, hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere mucho...".

Sin terminar la frase, el presentador de La Resistencia lanzó algunos comentario sarcásticos sobre esta afirmación, provocando las risas de los asistentes: "Podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro".

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

"Es muy buenas vibras", le dijeron a Anitta sobre Ayuso. Fue entonces cuando la artista reconoció que sí le explicaron que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, solo que la compositora lo malinterpretó.

"En mi país hay un presidente del país, hay los estados y el Gobernador; hay las ciudades y la prefectura, el prefecto", comenzó a explicar Anitta antes de añadir: "Yo pensé que había una comunidad en Facebook de Madrid". Tras esta revelación, la la también actriz se intentaba justificar entre risas: "Yo no sabía que aquí el estado se dice comunidad".

Ayuso: "La vi y dije 'tengo que ir más al gimnasio'"

Pero Anitta no ha sido la única en pronuciarse sobre el perreo que las redes sociales ya tildan como "Historia de España". Isabel Díaz Ayuso también habló del momento más viral de la noche de premios el lunes durante su paso por El Programa de Ana Rosa.

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que no perreó con Anitta: "Yo no hago eso". Al preguntarle la presentadora si sintió corte con el baile, la 'popular' fue sincera: Sí, totalmente. (...). Yo me sentí como Paco Martínez Soria cuando empieza la película en la Gran Vía y no sabe dónde mirar. Yo cuando hizo eso dije, pues na', para adelante, y la verdad que pasó y ya está. Me hizo gracia". "La vi y dije 'tengo que ir más al gimnasio'", bromeó Ayuso.