Un enfermero consigue los cuatros ‘síes’ del jurado de ‘Got Talent’ y un ‘gracias’ generalizado

Estamos en momentos de crisis en la sanidad pública, no hay más que ver las manifestaciones multitudinarias y la evidente falta de médicos que empieza a ser preocupante. Y en ese contexto, ha llegado Uceda a Got Talent. Es de Andújar, aunque vive en Madrid donde trabaja como enfermero en el Hospital 12 de octubre.

“La música alimenta el alma, el espíritu y me acompaña en mi día a día”, aseguraba sobre una afición que cultiva desde que de niño sus hermanas le llevaban al coro de la parroquia.

“Venir a este programa es una manera de expresarme e intentar comunicar mi historia y lo que yo llevo dentro”, aseguraba, “me encanta ayudar a la gente y estar en contacto con las personas y la gente que lo necesita. En mi profesión se viven momentos muy buenos y otros más complicados”.

Precisamente fue una operación de trasplante de riñón lo que le inspiró para escribir el tema que ha cantado en el escenario, La vida es un regalo, que ha compuesto él mismo, lo que supone, como bien dijo Paula Echevarría, “un valor añadido”.

Valoración del jurado

“Uceda, yo te quiero dar las gracias, tío, de verdad. A ti y a todos los enfermeros. La gente que nos cuida es, precisamente, la gente a la que nosotros no estamos cuidando, así que, gracias, en nombre de todos”, le decía Risto Mejide en su particular homenaje a una profesión que no siempre está reconocida como se merece.

Claro que Risto no se quedaba ahí, que no podía ser tan bonito…o sí. “Tú has venido aquí por tu arte y, no sé, a mí me mola el rollo que llevas. Es un rollo que ya hemos visto, sí es verdad, me recuerda a muchos cantantes que te habrán dicho diez mil veces, pero tu rollo mola”, añadía.

“Uceda, a mí me ha gustado mucho, tienes mucho rollo y quiero recalcar una frase que, a lo mejor, no somos muchas veces conscientes de ello, la vida es un regalo, y hay que valorar cada minuto, cada segundo de la vida, que es muy valiosa. Gracias por tu mensaje y por tu voz”, añadía Edurne.

“Uceda mola. Cuando coge la guitarra, mola. Cuando quiere desear suerte, mola. Das paz, das tranquilidad, das buen rollo. Yo quiero estar en Tarifa tomándome un mojito y que aparezca Uceda con su guitarra. Eso es lo que tienes tú, que quieres escuchar a Uceda”, aseguraba Dani Martínez.

“La vida es un regalo y Got Talent te regala cuatro síes”, terminaba Risto tras ver la votación de sus compañeros.

Y con ese buen rollo, el enfermero se fue pletórico de la última gala de audiciones antes de la semifinal.