Boris Izaguirre se baja los pantalones en La Resistencia recordando ‘Crónicas Marcianas’

Boris Izaguirre ha sido uno de los últimos invitados que han acudido a La Resistencia, el programa de David Broncano que siempre nos deja grandes momentos que son difíciles de olvidar. En este caso ha sido el venelozano quien, rompiendo una promesa que hizo hace muchos años, se ha vuelto a bajar los pantalones delante de las cámaras.

Ha pasado mucho tiempo desde que Boris se prometió a él mismo en Crónicas Marcianas que nunca volvería a hacer este acto en televisión. Sin embargo, mientras comentaba el concierto de Ojete Calor en el Wizink Center ha roto lo que juró hace tanto tiempo.

Esto ha surgido cuando el presentador de Lazos de Sangre ha empezado a narrar lo que sucedió con Yolanda Ramos, una de las invitadas que se sacó los pechos delante de doce mil personas que había. "Fue un momento que me recordó a cuando yo me bajaba los pantalones en 'Crónicas marcianas'", aseguró.

Ver de nuevo a @Borisizaguirre bajarse los pantalones como en Crónicas marcianas. No somos dignos de este honor. pic.twitter.com/s2IvsKb0J9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 14, 2022

El aspirante a MasterChef, explicó que ya no lo podía hacer porque se encontraba en otra etapa de su vida y quería cumplir su promesa. Sin embargo, solo hicieron falta unos cuantos aplausos del público y uno gritos para que se desabrochara el cinturón y se bajara los pantalones hasta los tobillos. El propio programa ha destacado el "honor" que es ver de nuevo a Boris sin pantalones: "No somo dignos de este honor".

La reacción del presentador de La Resistencia no tardó en llegar cuando vió al venezolano en esa situación. "No te has resistido mucho, no has tardado mucho en bajártelos", bromeó David. Por su parte, Boris aseguró que era un "chico muy fácil" de convencer y que hace lo que sea por su público. Un público que estalló en aplausos cuando Izaguirre volvió a repetir un acto que muchos querían volver a ver.