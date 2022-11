‘Navidad de golpe’ de Lindsay Lohan: ¿te habías fijado en todos estos fallos?

Navidad de Golpe ha supuesto el esperadísimo regreso de Lindsay Lohan al cine. La estrella, que triunfó a principios de los 2000’s en el cine adolescente, se ha metido en la piel de Sierra Belmont: una heredera mimada de un hotel que sufre amnesia tras un accidente de esquí. Por supuesto, esta película navideña de Netflix cuenta con su historia de amor. Y es que la protagonista, mientras que recupera su memoria, es cuidada por Jake: el atractivo dueño de un hostal con el que descubrirá que el dinero no lo es todo. Vamos, una película de domingo tarde en mayúsculas. ¡Y estamos encantados de que sea así!

La película no ha tardado en convertirse en número 1 de la plataforma, siendo vista por miles de personas desde su estreno. Eso sí, hay que verla con sentido del humor. Sobre todo, debido a todos los errores que hay en el raccord: la continuidad temporar correcta entre planos. Vamos, que un personaje no aparezca con un look totalmente distinto en la misma escena si no se ha cambiado. Ese tipo de cosas.

Pues bien, uno de los fallos de raccord que más han compartido en redes sociales de Navidad de Golpe es el que tiene que ver con el pelo de Lindsay Lohan. Su pelo crece y decrece dependiendo del plano. Vamos, que a veces lleva las extensiones puestas y otras veces no.

Y por todo esto la película navideña de Lindsay Lohan es la mejor del año 😂👏🏼 mi error fav: cuando le desaparecen las extensiones pic.twitter.com/T8DPmQRvAA — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) November 15, 2022

Pero no es el único error que podemos ver en la cinta. Un usuario de TikTok ha recopilado algunos de los fallos más llamativos de raccord de la película. Y hay varios. Por ejemplo, cuando el personaje de Lindsay Lohan está en la cama del hospital, el monitor está funcionando a pesar de que no está conectado a su cuerpo.

Otro detalle es que los asistentes que la maquillan, hacen todo el proceso sin tocarle la cara. Vamos, por arte de magia. Pero la cosa no se queda ahí. ¡Hay más! Cuando la protagonista se cae en un sillón, mágicamente este se levanta.

Sin duda, Navidad de Golpe se ha convertido en todo un fenómeno navideño. Aunque sea solo por los memes.