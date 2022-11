Lindsay Lohan regresa al cine con 'Navidad de golpe', ya disponible en Netflix

Si hace escasos 10 días éramos testigos de cómo Mariah Carey se despedía de Halloween para dar su particular bienvenida a la Navidad, es decir, a su época de mayor esplendor (desde hace unos días All I Want For Christmas Is You entraba directamente al Top 200 Global de Spotify, lista que no abandonará hasta pasadas estas fechas), ahora otro de los iconos de la cultura popular da por inauguradas estas celebraciones con el estreno de su comedia romántica en Netflix.

Se trata ni más ni menos que de Lindsay Lohan, que vuelve a protagonizar una película después de un hiato de dos años: Navidad de golpe, cinta que protagoniza junto al actor y cantante de Glee Chord Overstreet.

Navidad de golpe

La Navidad no llega en diciembre sino cuando aparece la primera historia sobre una mujer con amnesia que encuentra el amor. La película #NavidadDeGolpe, protagonizada por Lindsay Lohan, llega el 10 de noviembre 🎁 pic.twitter.com/f8Eyn5PzAi — Netflix España (@NetflixES) October 7, 2022

La premisa de este "cuento navideño" nos hace testigos de la vida de una mujer rica y consentida, hija de un gran magnate hotelero, que tiene un accidente en la nieve minutos después de que su novio le pida matrimonio como consecuencia de una ventisca. Tras el accidente, es encontrada por un hombre de clase humilde que, como consecuencia de su pérdida de memoria, la acogerá en su casa e intentará ayudarla a recordar quién es, al mismo tiempo que se va enamorando de ella y de su personalidad.

Esta historia, cuya protagonista tiene reminiscencias directas a la vida de Paris Hilton (es una mujer rica, hija de un magnate hotelero que quiere ser recordada por algo más que su apellido), cuenta además con una cover de la propia Lindsay Lohan del clásico navideño Jingle Bell Rock, una canción muy importante dentro de su carrera dado que forma parte de la banda sonora de uno de los papeles de su vida: el de Cady en Chicas Malas. Su versión está disponible en plataformas desde el pasado 4 de noviembre.

Toda una referencia del cine adolescente del siglo XXI que, como en el caso de Mariah Carey y su All I Want For Christmas Is You, hacen que la estadounidense tenga su momento de fama todos los 3 de octubre de cada año con miles de fans en todo el mundo reproducción el famoso dialogo de la película: "El 3 de octubre me preguntó que día era. - Es 3 de octubre".

El 10 de noviembre me preguntó qué día era. Pues el día del regreso de Lindsay Lohan. La peli #NavidadDeGolpe ya disponible. pic.twitter.com/ENJSYj5j9k — Netflix España (@NetflixES) November 10, 2022

Todo un icono del cine de nuestro tiempo que la propia plataforma de Netflix ha aprovechado para hacer promoción de esta nueva cinta, que promete convertirse en un clásico navideño contemporáneo: "El 10 de noviembre me preguntó qué día era. Pues el día del regreso de Lindsay Lohan. La peli #NavidadDeGolpe ya disponible" escribían hace tan solo unas horas desde la cuenta oficial del streaming.

Lindsay da por iniciada la Navidad, habrá que ir sacando las luces y pensando en los regalos. Para nosotros, desde luego, una nueva película suya ya es uno de ellos.