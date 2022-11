¿Es Bad Bunny el nuevo rey del Reggaeton? Daddy Yankee responde

Tras anunciar su retiro, Daddy Yankee ha ido despidiéndose poco a poco de sus fans internacionales. Con la gira La última vuelta y el lanzamiento de su disco Legendaddy, el puertorriqueño ha dejado un legado en el género de la música urbana que los nuevos talentos tendrán que seguir.

La gran pregunta ahora es: ¿Quién va a convertirse en el nuevo rey del reggaeton? Pueden leerse numerosas apuestas en las redes sociales, pero la que los amantes del género no esperaban escuchar son las del propio Daddy Yankee.

En su entrevista con Alofoke Radio FM ha opinado acerca de otorgarle el título de rey del reggaeton a Bad Bunny, que ha demostrado ganarse el apoyo y cariño de millones de personas en todo el mundo con su talento. "Bad es tremendo artista, una súper estrella, un fenómeno. ¿Querrá ser él líder de un movimiento?", declara el Big Boss.

"Me encantaría. No hay mejor persona para que tome ese puesto y lo está demostrando. Pero a eso es a lo que me refiero. Él ahora mismo está pasando por un momento increíble y lo que me gusta de Bad es que Bad nunca ha sido egoísta y por esos buenos atributos lo veo un buen líder. Que cada vez que canta graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba en otro país. En su buen momento está compartiendo su plataforma con nuevos y con veteranos. Esas son las cosas que lo van a seguir llevando y lo van a seguir elevando. Por eso yo te digo que por más aprecio que yo sienta por Bad, porque Bad en verdad lo aprecio un montón, no puedo decirte 'mira, ese es el hombre' porque entonces hay muchos que quizás quieran tener ese lugar y se pueden ofender. Entonces también por respeto a ellos, me entiendes. Yo digo que lo escoja la gente, pero sin duda alguna Benito tiene los atributos", concluye.

Su entrevista con Alofoke Radio FM ha dado para mucho más. Y es que no solo ha opinado sobre Bad Bunny, sino también sobre Don Omar y las declaraciones que hizo en la polémica con el puertorriqueño y Raphy Pina. Sus inicios en el género, lo que hubiese cambiado de su carrera y el Daddy Yankee más personal son otros de los temas de los que ha hablado.