María Becerra presenta en exclusiva dos canciones nuevas llenas de amor

María Becerra nos está dejando grandes canciones con las que ya hemos bailado en más de una ocasión en la pista de baile. El último ejemplo es Automático, un tema que nos puso a todos en pie durante la gala de LOS40 Music Awards cuando la interpretó en directo. Ahora tenemos buenas noticias, porque la argentina ha presentado en exclusiva varias canciones, que no ha lanzado, durante en directo para TikTok.

Al parecer, estos nuevos adelantos estarán dentro del disco que está preparando, La Nena de Argentina. Un álbum del que ya conocemos muchos datos, como, por ejemplo, que cada vez está más cerca la fecha de lanzamiento, ya que la artista dijo en su pasado encuentro con LOS40 que vería la luz a principios de noviembre.

El tracklist estaría formado por 14 canciones en las que encontraremos Automático, Ojalá y Maléfica. Ahora podríamos sumarle estos dos temas que ha presentado durante su estancia en Las Vegas. En este live nos ha demostrado la versatilidad que tiene la argentina a la hora de crear nuevas canciones.

Maria Becerra cantando “OJALÁ” desde Las Vegas para TikTok. pic.twitter.com/ubghH4xmfU — Maria Becerra Data (@BecerraData) November 16, 2022

Próximos lanzamientos

En el directo nos ha dejado difrutar de canciones que no habíamos escuchado nunca y que nos acercan un poco más a este futuro disco que está a punto de ver la luz. Una de ellas sabemos que se llama Cuando hacemos el amor, en cambio, el otro tema no tenemos nombre confirmado, pero muchos apuestan a que se titulará Desafiando al Destino.

Ambos sencillos son diferentes a lo que nos tiene acostumbrados María, ya que pasa de ritmos cañeros que son perfectas para bailar a unos sonidos más tranquilos en los que el protagonista es el amor.

Maria Becerra presentando en EXCLUSIVA para TikTok “Cuando Hacemos el Amor”, canción que estará dentro de su próximo álbum “La Nena de Argentina”.



pic.twitter.com/KpuauSROj0 — Maria Becerra Data (@BecerraData) November 16, 2022

"Porque cuando hacemos el amor, no hay nada que se le parezca. Cuando hacemos el amor nos olvidamos del reloj y no queremos que amanezca", interpreta en el estribillo de este nuevo lanzamiento. "Me gusta que quieras cumplir todas mis fantasías y que al oído me digas "quiero que seas mía"", continúa el tema, poniéndonos la piel de gallina al escuchar los giros de voz que hace la artista.

También la segunda canción que ha interpretado en exclusiva está dedicada al amor y a todo lo que pasan las personas para poder estar con quien aman. "Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apaga las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino", interpreta, consiguiendo que no puedas parar de pensar en esa persona especial.

Maria Becerra presentando en EXCLUSIVA para TikTok una de las canciones que estarán dentro de su próximo álbum “La Nena de Argentina”. pic.twitter.com/18IaPFwVXW — Maria Becerra Data (@BecerraData) November 16, 2022

Lo que no podemos dudar después de escuchar estos dos adelantos es del talento que tiene la nena de argentina, tanto en las canciones de Diskoteca como para los sencillos que te emocionan y no puedes parar de escuchar.

Y tú, ¿qué has sentido cuando has escuchado estas dos canciones nuevas?