Carlos Sobera tiene que parar la discusión entre Steisy y la madre de Bea Retamal en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Pesadilla en El Paraíso es un auténtico polvorín tanto dentro de la granja como en plató. Lo hemos podido comprobar cuando en la última gala Patricia Steisy y Yolanda, la madre de Bea Retamal, se enzarzaron en una discusión en la que tuvo que intervenir Carlos Sobera para apaciguar los ánimos.

Las nominaciones han estado cargadas de tensión con dos discusiones que ha protagonizado Dani G. Por un lado, ha discutido con Manuel González que le ha acusado de ser un titiritero. Para él han ido tanto su voto como el de Bea.

Lo que no se esperaba es la nominación que ha recibido de Israel Arroyo con el que también ha tenido un tenso cruce de palabras. “Yo a Dani no le iba a nominar esta noche, pero esta tarde me dijeron que Dani estaba hablando con Bea de mí y no muy bien. Yo lo puse en cuarentena. Pero después de ver el vídeo donde Iwan está hablando de una manera de reírse, que si tengo 12 años… y este señor verle defender a supuestamente un amigo después de todo lo que he perdonado, se ríe y dice que somos los dos iguales. Esto es una llamada de atención a Dani”, le decía

Tanto él como Bea Retamal se han tomado esta nominación como una auténtica traición. Aunque no pueden quejarse porque han salido las cosas como querían y Manuel ha terminado siendo el nominado del grupo.

Comentando la jugada

Pero la guerra no acababa ahí y continuaba en plató. “Han sido patéticos. Desde la trampa que le ha puesto Isra a Dani contando una cosa que sabía que luego la iba a contar, lo que le ha pasado es que le ha llegado el karma. Dani y Bea obligaron a Isra a que me nominase y cuando ahora él les ha nominado a ellos, se le ha dado toda la vuelta. Pues ahora ahí lo tienes, jódete y baila”, expresaba Patricia Steisy.

“Ellos son los primeros que cambian las nominaciones constantemente, que son unos estrategas. Se creía Bea que yo me iba a quedar y ella no quería estar nominada conmigo y cambió los votos a última hora, que la tuvieron que regañar, obligando a todo el mundo. Si te han nominados, te jodes y bailas y lo admites”, añadía.

Al final su amigo Manuel y Danna Ponce han resultado nominados y ella tiene claro lo que debería pasar: “Que se quede Manuel, que siga echándole huevos, que es muy gracioso”.

Tras su discurso, Yolanda, la madre de Bea Retamal ha tomado la palabra. “El domingo no quise contestarte porque era tu día, acababas de llegar, pero tú has tenido unas palabras con mi hija demasiado feas. Es verdad que mi hija, esta semana, ha discutido con todo el mundo, pero las palabras que tú le has dicho a mi hija son las peores que ha podido decir una persona dentro. Le has dicho de todo, guapa, ponte los vídeos y lo verás”, le decía a Steisy.

“He dicho la verdad, lo que está demostrando. Es una altiva, es una prepotente. Yo pido perdón y asumo mis errores, tu niña no lo hace. Y yo soy colaboradora y aquí estoy para hablar del concurso de los demás, mientras que tu niña se agarra a un tío…”, se defendió Steisy que entró en una discusión con Yolanda que fue subiendo de tono y se hacía difícil entender lo que se decían.

Se estaba saliendo todo de madre y Carlos Sobera tuvo que intervenir. “Yolanda, Steisy, por favor, mantengamos las formas, ¿de acuerdo?”, pedía. “Rebajemos el tono”, añadía. Y finalmente podía continuar.

Veremos qué pasa en la granja donde tenemos muchos frentes abiertos.