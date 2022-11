Así han reaccionado los artistas a la session de Bizarrap y Duki: Bad Bunny, Nicky Jam, Tiago PZK, y más

Se acabó la espera. Ya está aquí la Music Session #50 de Bizarrap protagonizada por el mismísimo Duki, cumpliendo así con la promesa que hicieron a sus seguidores después de que la Selección de Argentina se hiciese con la última Copa América.

Contra todo pronóstico y para sorpresa de sus fans, el tema, que estaba programado para ver la luz durante la madrugada de este jueves en España, acabó estrenándose por adelantado sobre las 23:00 horas. En tan solo unos minutos, ya alcanzó el medio millón de reproducciones. Ahora, después de casi 12 horas desde su estreno, supera los 10 millones. ¡Es una locura!

Y es que todos querían escuchar lo que Bizarrap y Duki tenían preparado, que ha acabado convirtiéndose en un homenaje a todos aquellos que llevan escuchando la música del trapero desde los comienzos y han vivido su ascenso desde El Quinto Escalón a las listas de éxitos internacionales.

Pero esta session no solo era muy esperada por los fans de ambos artistas. Cada una de sus barras y las melodías que el productor ha fabricado han conquistado también a muchos compañeros de profesión que habían activado la cuenta atrás para no perderse su estreno. En LOS40 Urban hemos recopilado algunas reacciones de otras grandes voces de la industria que no han podido evitar compartir en sus redes sociales.

Uno de ellos es Bad Bunny, que se convirtió en tendencia hace unas horas tras los rumores de una posible session con Bizarrap. "EA DIABLO DUKI", dice en su cuenta de Twitter. Se une Nicky Jam, que ha dejado unos emojis de llamas de fuego en la publicación compartida en Instagram de ambos artistas. "Fuckkkkk el mauro y el gonza no el duko y el biza. Orgullo", dice Tiago PZK en sus Instagram Stories. "Orgullo argentino! Piel de gallina", añade Emilia Mernes.

Snow Tha Product también ha comentado en la publicación con un "Sheesh", así como también el jugador del Real Madrid Vinicius Jr con una llama de fuego y un emoji congelado. Incluso Laura Escanes no ha podido evitar comentar en la publicación del productor y el trapero con un "Buf" y unas llamas de fuego. Lyanno, Yesan, Lalo Ebratt, De La Ghetto, Guaynaa y Álvaro Díaz son otros de los que han compartido su emoción en las redes.

Y a ti, ¿qué te ha parecido la #50?