Pink regresa con nueva canción, ‘Never gonna not dance again’, y un homenaje a Olivia Newton John

Hace más de 3 años (y probablemente serán 4 hsata que se lance) que Pink no tiene un nuevo álbum de estudio en el mercado. La pandemia mundial provocada por el Covid causó estragos en su familia pero poco a poco parece que la solista estadounidense va recuperando su rutina y muy pronto la volveremos a ver subida a los escenarios con nuevas canciones.

La primera tarjeta de presentación ya está aquí y se llama Never gonna not dance again. Se trata de una canción en la que es muy sencillo encontrar su toque personal pero en la que también brilla la producción de dos gigantes de la industria musical como son Max Martin y Shellback, responsables de algunos otros de sus hits como So what y también coautores de este tema.

Como decimos, este parece ser el primer single de una nueva etapa musical de la que de momento desconocemos casi todos los datos: ni nombre, ni fecha de lanzamiento, ni posibles colaboradores... Pero lo que está claro es que sus estrenos improvisados en los últimos años han dejado paso a una nueva aventura musical en la que apuesta por los sonidos pop que han marcado su carrera combinados con pinceladas de música disco tan de moda en los últimos años gracias a artistas como The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cyrus, Beyoncé...

El videoclip de Never gonna not dance again ha sido dirigido por la propia Pink en colaboración con el dúo Nick Florez y RJ Durell. En las semanas previas la estadounidense nos había ofrecido algunos adelantos de lo que su propuesta audiovisual iba a ser convertida en una especie de comercial de tienda de comestibles vendiendo toda clase de productos. Un hit que según se describe en nota de prensa enviada a los medios es "una oda eufórica y alegre a la música de baile en estos tiempos difíciles".

Never gonna not dance again no tardará en sonar en directo ya que Pink confirmaba hace unos días su participación en la ceremonia de entrega de los American Music Awards 2022 que se celebran este fin de semana. Sin embargo no es del todo seguro que vaya a cantar una de sus canciones.

Porque según la organización, la solista será la encargada de ofrecer un sentido homenaje por parte de toda la industria a la figura de Olivia Newton John, la actriz y cantante recientemente fallecida y que marcó a varias generaciones a través de canciones como Xanadú y Physical o películas como Grease.

Olivia vivió una bonita relación con los AMAs levantando hasta en 10 ocasiones el galardón y está será la manera de rendir culto a su figura tras su fallecimiento por culpa del cáncer.