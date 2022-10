Canciones que compartieron el mismo título y el mismo éxito: ‘Physical’

La historia de la música está plagada de ejemplos de canciones que comparten el mismo título y hasta el mismo éxito. Durante los últimos años hemos hecho un recorrido por muchas de ellas destacando las diferencias y las similitudes que muchos de estos temas pueden tener solo por el mero hecho de llamarse igual aunque en el caso que hoy analizamos tienen más en común que de diferente.

Physical no es una palabra excesivamente rara dentro del vocabulario anglosajón pero lo raro es que las dos canciones que han triunfado bajo ese título están íntimamente conectadas. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de los temas creados por Dua Lipa y por Olivia Newton John.

Physical de Dua Lipa

Future nostalgia fue uno de los discos más celebrados del 2020. Uno de los discos más vendidos y más reproducidos de ese año y del siguiente. El retorno a los sonidos disco con aroma retro adelantó una nueva ola musical a la que cada vez se han sumado más artistas.

¿Puede una canción como Physical rendir homenaje a dos de las más grandes canciones de la historia de la música disco (Gimme Gimme Gimme (A man after midnight) de Abba) y Physical de Olivia Newton John) y seguir teniendo personalidad propia?

Se puede y Dua Lipa demostró que se podía ser capaz de crear un himno moderno con referencias a la música de toda la vida y arrasar celebrando el sonido ochentero de su segundo trabajo. Una reminiscencia de la música con la que creció desde pequeña.

Para la historia también quedará que el vídeo de Physical, rodado por Canada, la compañía que ya ha trabajado con Rosalía y The Weeknd, fue grabado en Barcelona.

Physical de Olivia Newton John

Hace apenas unos meses la perdíamos para siempre. El fallecimiento de Olivia Newton John nos dejaba huérfanos de una de las voces más sorprendentes que irrumpieron en la música en la década de los 80. Un auténtico torrente musical que publicó decenas de canciones, discos, hizo películas...

Pero la canción que marcó su carrera, obviando Grease lógicamente, fue Physical. Un tema que llegó al número 1 de las listas de éxitos en todo el mundo y del que se vendieron más de dos millones de copias convirtiéndose en el mayor éxito del año y en uno de los más importantes dentro de la carrera de la cantante y actriz australiana.

Physical fue escrita por Steve Kipner y Terry Shaddick y con ella Olivia consiguió un Grammy gracias a su videoclip que sin embargo fue censurado en varias emisoras por su alto contenido sexual. De hecho la revista Billboard en su lista de las 50 canciones más sexys de la historia la situó en el primer puesto.

Una inspiración para la que llegaría 40 años después. De hecho, el tema Physical de Dua Lipa es un claro homenaje al homónimo que lanzó Olivia en 1981: la base, el ritmo y la letra se inspiran directamente de aquel tema. Pero la británica no solo homenajeó a Olivia con el ritmo, también con el segundo videoclip que lanzó de la canción. Al igual que Olivia, la intérprete de New Rules protagonizó un vídeo musical en el que aparecía practicando una clase de fitness. Incluso el look que lleva es parecido al de Olivia.