Beret anuncia concierto en el WiZink Center para presentar ‘Resiliencia’

Los fans de Beret están de enhorabuena. Unos días después de haber estrenado su segundo álbum de estudio Resiliencia, su artista favorito ha anunciado su gran concierto de presentación. Así que prepárate porque tienes una cita con el sevillano y con LOS40, ya que somos emisora oficial del show.

Será el 24 de noviembre de 2023 en el WiZink Center de Madrid, lugar que Beret usará como escenario de presentación de su "gran obra hasta la fecha". Obra que incluye temas con Estopa, Omar Montes, Morat, Lérica, Malú y Reik. Pero, además, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid contará con la actuación de Meler, que abrirán la noche con la energía que les caracteriza.

Si quieres asistir a uno de los conciertos más especiales de Beret, permanece muy atento porque las entradas salen a la venta el lunes 21 de noviembre a partir de las 10:00 horas en Live Nation y Ticketmaster. Además, si estás registrado en Live Nation, tendrás acceso a la preventa exclusiva el viernes 18 de noviembre a las 10:00 horas a través de su página web.

Cartel del concierto de Beret en el WiZink Center / Foto cedida

Resiliencia sigue a Prisma, el álbum de estudio con el que Beret abrió su carrera musical. Con él consiguió disco doble platino y saltó rápidamente al estrellato. Si hay algo que caracteriza a la música de nuestro protagonista es el profundo sentimiento que pone en cada una de sus letras, que acaban dando vida a baladas románticas, así como también a temas pop, de reggaeton, rumba, rock y sonidos urbanos.

Esto lo hemos podido comprobar a la perfección en Resiliencia, que es su gran proyecto hasta la fecha. Seis de los sencillos que incluye en este repertorio han sido certificados: Porfa No Te Vayas con Morat, El Día Menos Pensado, Diablo, Aún Me Amas, Tú Y Yo con Omar Montes y Te Estás Olvidando De Mí. "En este disco hay mucha variedad, hay canciones de todo tipo. Me identifica mucho porque me recuerda muchas etapas y momentos de mi vida. Además, hay mucho desahogo. Es un disco muy íntimo", declara el artista.

Ahora todas estas canciones sonarán más fuerte que nunca en un WiZink Center que recibirá a Beret con ganas y energía para darlo todo. Y tú, ¿te lo vas a perder? ¡Hazte con tu entrada!