Marta Sango será telonera de Fangoria en el Wizink Center

Hace algo más de cuatro años que conocimos a Marta Sango, que entraba en la vida de todos los españoles por la puerta grande como una de las 16 concursantes de Operación Triunfo 2018, edición que buscaba repetir el éxito de su predecesora tras los buenos datos de audiencias recogidos.

Durante las once semanas que duró su concurso, la malagueña se presentó al mundo como una joven con inclinaciones hacia la música de los ochenta, conquistando a la audiencia no solo por su voz sino por su personalidad atrevida y risueña. Tras su concurso, lanzo a las plataformas digitales sus singles Por Ti y ¿Qué más quieres de mí?, uno en 2019 y otro en 2020, con los que buscaba su propio estilo y un hueco dentro de la industria musical al mismo tiempo que entraba a formar parte del elenco de La Llamada, el musical creado y dirigido por los Javis.

Hace algo menos de un año, a principios de diciembre de 2021, cumplía uno de sus sueños al ser seleccionada como una de las 14 candidatas del Benidorm Fest, presentando una canción con tintes ochenteros y sintetizadores donde se mezclaba el pop con la música electrónica: Sigues en mi mente. Toda una oportunidad que, pese a no ganar el festival y no poder representar a España en Eurovisión 2022, le trajo una notoriedad y una visibilidad cuyos frutos sigue cosechando a día de hoy.

Sigues en mi mente es su canción más reproducida hasta la fecha en Spotify, con más de 1,3 millones de reproducciones, pero es que en el último año ha podido lanzar tres singles más (el mismo número que en sus primeros tres años dentro de la industria): Disparar, Escapar y La Corriente.

La telonera de Fangoria

Ahora, la malagueña cumple un nuevo sueño al convertirse en una de las teloneras de Fangoria durante su concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 5 de diciembre. Así lo confirmaba el grupo hace una semana a través de sus redes sociales y la propia Alaska en su visita a El Hormiguero la noche del 16 de noviembre, donde dedicaba unas palabras a la cantante cuando la mencionaba como una de las artistas que la acompañarán esa noche: "Esto, como lo organizamos nosotros, decidimos que, por supuesto, vienen Las Nancys, viene Marta Sango, que fue mi descubrimiento del Benidorm Fest este año, y dos djs estupendas" comentaba la cantante ante la mirada de Pablo Motos.

no se qué decir, la vida va rápido, yo no le sigo el ritmo y por eso m cuesta creer estas cosas y disocio mazo… en qué momentoooooo!!! Estoy en las nubes con esto (y trabajando mucho en un show ESPECTACULAR 🕺🏻, como diría la mismísima Alaska) https://t.co/fSdptQEvR5 — Marta Sango 🏳️‍🌈 (@martaot2018) November 17, 2022

Así, Marta Sango formará parte de esta Fiesta en el Disco-Infierno con la que Fangoria despide el 2022. La reacción de la malagueña no se ha hecho esperar y hace algunas horas compartía en Twitter el siguiente mensaje: "No sé qué decir, la vida va rápido, yo no le sigo el ritmo y por eso me cuesta creer estas cosas y disocio mazo… en qué momentoooooo!!! Estoy en las nubes con esto (y trabajando mucho en un show ESPECTACULAR 🕺🏻, como diría la mismísima Alaska)".

Marta Sango ya ha demostrado con creces que puede ofrecer un auténtico espectáculo, y ojalá este sea el primer sueño de muchos que queden por venir.