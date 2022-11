En Las Vegas ya está todo listo para que en solo unas horas arranque la 23ª edición de los Premios Grammy Latinos, los más importante de la música latina, y, mientras muchos de los nominados ultiman sus preparativos antes de sus shows y de pisar la alfombra roja del Michelob Ultra Arena, desde España Dani Martín, uno de los cantantes con el palmarés más grande de la industria de la música de nuestro país, ha querido hablar sobre lo que supone para él, no estar nominado a los galardones del gramófono dorado.

Dani Martin no está en el listado de nominados de 2022 a los premios de la Academia Latinoamericana ni lo ha estado en el de ninguna de las 22 ediciones anteriores como autor ni intérprete. Ni en solitario ni como miembro de la icónica banda El Canto del Loco con la que sí conquistógalardones como el Premio MTV Europe Music Award a 'Mejor Artista' en el año 2003 o el Ondas en la misma categoría el año 2004.

El autor de Portales, Volverá y No, no vuelva, no deja de recibir honores en España —el último un Premio Golden que esta casa, LOS40, le otorgó en LOS40 Music Awards de 2020 en reconocimiento a su aportación a la industria musical a lo largo de los años— pero parece que su trabajo no acaba de convencer a la Academia Latina de la Grabación y esto, de alguna manera u otra en días como hoy le remueve. Quizá por eso, ha decidido sincerarse al fin sobre lo que ha supuesto en el pasado, y sigue suponiendo para él, no haber recibido jamás una nominación a título personal en estos premios.

En un post de instagram ilustado con una foto del icónico gramófono dorado de los Grammy Latinos, Dani Martín ha escrito unas palabras super sinceras que arrancan con un "Sería un falso si dijera que no me gustaría estar en los Grammy latinos nominado. Sería una absoluta mentira", que no deja espacio a las dudas.

Para el artista madrileño acudir a Las Vegas a recoger uno de estos premios es un sueño por cumplir y por eso, se lamenta de no haberlo podido hacer pese a que cuenta con innumerables éxitos a sus espaldas y una carrera musical que dura ya 28 años. "Me han nominado dos veces, pero no a mi, a una persona que hizo un videoclip mío y a unos artistas que hicieron el arte del disco, pero a mi no. Pero sí me gustaría estar allí, nominado a algo bonito y ganar uno para traérselo a mi madre, bueno dos, así me quedo yo otro", ha confesado el cantante abordando el tema con su característisco sentido del humor para después añadir, en esta misma línea cómica que, si esta noche alguien no acude a recoger su premio, puede mandárselo a su casa y así hacerle feliz. "Suerte a todas y todos ¡Viva la música! ¡Y a los ganadores felicidades!, ha escrito para acabar el exmiembro de El Canto del Loco.

El mundo de la música le apoya

Pocos minutos después de que Dani Martín haya publicado estas palabras sobre su histórica ausencia en los Premios Grammy Latinos las reacciones del mundo de la música y las celebrities de nuestro país han empezado a brotar en su perfil de Instagram. Todos han querido apoyarle y mostarle sus respetos a nivel musical y personal.

Tony Aguilar ha querido recordarle que en España es el artista con más premios de LOS40, un total de 14; Dj Nano le ha dejado claro que, pese a que sabe que tarde o temprano la Academia Latina de la Grabación le dará un premio, para sus fans esto no importa nada; el chef Ángel León le ha hecho saber que en el alma de todos los amantes de su arte él ya tiene muchos Grammys y el jugador Pau Torres,entre muchos otros de los que le han dejado mensajes en Instagram, ha asegurado públicamente que está seguro de que pronto le llegará el Grammy que, a su parecer, se merece.