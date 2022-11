Sandra Barneda hace algo inédito en ‘La isla de las tentaciones’: Convoca una hoguera de emergencia

La isla de las tentaciones está que arde. Ana, después de ver las imágenes más hot de Cristian se muestra decidida a irse. En el próximo programa veremos cómo regresa a la villa diciendo claramente: “Que me voy”.

Los solteros intentarán hacerla recapacitar, pero ella entre lloros solo pide que la entiendan. Y no hay quien la pare. Hace las maletas y sale corriendo de la casa con ellas. Por el camino se encontrará con Sandra Barneda: “Ana, ¿dónde vas?”. “No me lo merezco”, dice ella que consigue que la presentadora le ayude a llevar sus maletas.

La cara de las chicas en Villa Playa cuando regresan de la hoguera y descubren que Ana se ha ido, es de asombro total.

Descontrol

En la otra villa, los chicos llegarán para contarle a Javi lo que han visto de su chica. “Muy mal, ¿no?”, pregunta el ex jugador de pádel. “¿Se acabó?”, insiste. Y Cristian le pide que se siente para hablarlo. “Mario te lo va a decir mejor, tío”, le dice Andreu.

Y las alarmas no dejan de sonar en una casa y otra. Las camas ya no son solitarias sino compartidas. Laura la comparte con Adrián y Hugo Paz con Tania. Sí, al final, han dado el paso. Y Claudia y Álvaro, no en la cama, pero sí en los sofás, también tienen sus momentos de complicidad.

Y sí, llegará ese momento duro y emotivo de leer las cartas que sus parejas les dejaron escritas antes de separarse para empezar a vivir esta aventura desde la distancia. Y habrá lloros y preguntas y muchas lamentaciones.

Pero, sin duda, la gran novedad, será ver a Sandra Barneda entrar por sorpresa en Villa Paraíso para gritar: “Chicos, hoguera de emergencia”. Es la primera vez que ocurre algo así en el programa y deja a todos los chicos desubicados.

“Bienvenido a la primera hoguera de emergencia de La isla de las tentaciones”. E imaginamos que será entre Cristian y Ana, pero en este programa nunca se sabe.

Quedan muchas sorpresas por vivir, el debate del lunes va a estar interesante.