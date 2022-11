Claudia Martínez y Andreu Martorell no ven imágenes en sus hogueras de ‘La isla de las tentaciones’

Las hogueras en La isla de las tentaciones sirven a los chicos y chicas para ver lo que está sucediendo en las otras villas. Son fundamentales para saber cómo se están comportando sus parejas en la separación y, aunque no lo quieran, condicionan su comportamiento en su propia villa.

Esta semana hemos visto cómo Claudia Martínez decidía no ver imágenes de Javi Redondo. Después de la huida de su chico que invadió su villa en su busca, fue desterrada junto a Álvaro Boix. Dos sucesos que han marcado su vida en el programa que va a ser diferente a partir de ahora.

“Después de 24 horas de destierro estás convencida y me has dicho, esta noche, que eres capaz de disfrutar la experiencia y dejar un poco de lado cómo lo está viviendo Javi”, le decía Sandra Barneda.

“Es que tengo que hacerlo, Sandra, porque me condiciona muchísimo. A veces llego a pensar que lo haya hecho adrede porque él sabe que si yo lo veo mal es que yo me muero, de verdad. No sé si está actuando de esta manera porque así yo estoy quietecita y me parece un poco egoísta porque no me está dejando disfrutar”, explicaba.

“Si sigue así, conmigo no va bien porque yo estoy llegando a mi límite ya”, aseguraba Claudia. “Estoy cansada, necesito una relación normal, un poco más fácil. Quiero que entendáis que yo estoy cansada de ser siempre la que tira”, decía con la voz empezando a quebrarse, “no puedo más, entonces, Javi lo sabe eso. Necesito que reaccione”.

Por primera vez

“Claudia, hay imágenes de Javi para ti, pero como acabas de ser desterrada, por primera vez, en La isla de las tentaciones voy a dejarte elegir esta noche si quieres ver las imágenes de Javi o no. Piénsatelo bien”, le decía Sandra Barneda.

“Es que llevo pensando en ello todo el día y, de hecho, te iba a decir que es que no las quiero ver porque me ha ido muy bien el destierro, por una vez estoy empezando a pensar en mí y me condiciona mucho verlo mal. De hecho, le he visto un poco en las imágenes de Mario y ya me está entrando el… no, no quiero”, aseguraba Claudia, “lo he visto solo, otra vez”.

“Necesito pensar un poco en mí por una vez. Me estoy dejando llevar, estoy conociendo a Álvaro, que me parece un chico diez. De hecho, yo vine aquí con las ideas super claras de que ningún chico me iba a llamar la atención y me está pasando y quiero ser yo, quiero realmente ver hasta dónde puedo llegar”, terminaba diciendo.

Andreu, también sin imágenes

En la hoguera de los chicos Andreu Martorell también se quedó sin ver imágenes de su chica. Compartió sus impresiones tras su reencuentro tras el cristal con ella.

“Me encontré con una Paola muy poco receptiva y me dolió mucho ver a esa Paola porque tienes que apartar diferencias y saber que ese momento era único y nos hubiera ayudado mucho y prefirió cerrarse”, aseguraba.

“Tengo miedo de verla y que siga en sus trece, necesito información y no la estoy teniendo para nada y así mi cabeza da más vueltas y se imagina lo peor”, expresaba.

Sabe que ahora Vladi se ha acercado a Ana y piensa que puede haberse acercado a Aitor. Pero lo que no se esperaba Andreu es la frase que le dijo Sandra: “Andreu, no hay imágenes de Paola para ti”.

“Yo no sé qué hacer porque yo estoy muy a gusto con Cristina. Cuando me fui del espejo entendí que no quería que me acercara más a ella. Es como que me envía un mensaje de que te frenes. No sé, tengo un cacao mental…”, admitía.

“Para no condicionar precisamente tu experiencia hemos considerado que esta noche no veas imágenes de Paola”, le explicaba Sandra.

Veremos cómo afronta los próximos días sin haber visto cómo se encuentra su chica.