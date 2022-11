Sandra Barneda expulsa a Javi de la hoguera en ‘La isla de las tentaciones’, pero hay imágenes de Claudia

En el último programa de La isla de las tentaciones vimos cómo Javi Redondo se veía superado por las imágenes que veía de su chica en la hoguera. Salía corriendo a buscarla y llegaba a Villa Playa con la intención de verla. No lo consiguió, pero Claudia Martínez se quedó muy tocada con ese comportamiento.

En la nueva hoguera de los chicos, ha pedido disculpas. “He estado estos días un poco pensativo por cómo actué el otro día, así que, por eso, pido perdón, que no es una reacción de alguien maduro. En cuanto a mí en la villa, me he abierto bastante más, he sido de los que más he bailado, he dejado de ser un mueble”, explicaba sobre su cambio.

Sandra Barneda le ha preguntado si teme que su chica avance en su relación con Álvaro Boix. “Espero por mi bien que no, porque es un chico que le puede gustar y espero que no hayan avanzado y se acuerde de mí”, contestaba.

Expulsado

Entonces, la presentadora le hacía un anuncio: “Antes de empezar esta hoguera, quiero decirte que tu comportamiento fue inadmisible y por ese motivo ha llegado el momento de asumir las consecuencias de tus actos. Javi, hay imágenes de Claudia para ti, pero no vas a verlas porque estás expulsado de la hoguera. En este mismo instante debes regresar a Villa Paraíso. Javi, la hoguera, ha terminado para ti, puedes marcharte”.

Mientras se despedía de sus compañeros, Javi le pedía a Mario que se fijara en todo. “Esto me pasa por hacer el tonto, tío. Te portas como un niño pequeño…”, decía para sí mismo mientras abandonaba la hoguera.

“Soy alguien que cuando la caga sabe asumir que la ha cagado y que los actos traen consecuencias, así que, para la casa y ya me contarán”, decía antes de irse.

Las imágenes de Claudia

Han sido sus compañeros los que han visto las imágenes de Claudia. Han visto sus horas de destierro con Álvaro Boix y la complicidad que había entre ellos, con masaje incluido. También han visto cómo Álvaro le decía que, si dejaba a su novio, él estaría ahí. “Si ve esto Javi se marcha corriendo otra vez”, decía Mario tras ver el vídeo.

Mario le decía a Sandra Barneda que ahora sí que podía ver complicidad entre Claudia y Álvaro. “El masaje ese, Javi se vuelve loco”, añadía.

Andreu era de la misma opinión y aseguraba que si él viera imágenes así de su chica se llevaría las manos a la cabeza. “Yo veo una chica que se reprime muchísimo por el comportamiento de Javi”, añadía Cristian. Unas palabras que no le gustaban a Mario que defendía que si no le gustaba el comportamiento de Javi, que le dejara, pero que ya sabía cómo era y no puede decir que se reprime por él.

Luego vieron más imágenes del destierro que evidencian la química que hay en la pareja. Además, se han dado cuenta de que no estaban en la villa sino en otro lugar que les parecía un hotel.

Tienen claro que le tienen que contar esto a Javi con mucho tacto. “Muchísimo tacto, porque lo hundimos, lo rompemos por dentro”, admitía Cristian. Son conscientes de que le va a doler, pero que hay que contárselo para que abra los ojos y sea consciente de lo que hay.

En el próximo programa veremos qué y cómo le cuentan lo que han visto en la hoguera. No va a ser fácil.