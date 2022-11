Laura compara a Mario con Julio Iglesias en ‘La isla de las tentaciones’, pero hay otro cantante más parecido

Lo de Laura Casabela y Mario González en La isla de las tentaciones da para argumento de un culebrón. Ambos han sobrepasado límites en el programa, pero cuando se vieron en la hoguera de confrontación parece que se perdonaron y dieron una nueva oportunidad. Pero poco les ha durado porque ambos han vuelto a caer en la tentación.

En la hoguera de las chicas de esta semana, Laura veía cómo Mario aseguraba que no tiene claro que siga enamorado de ella. "Me parece que es un falso porque aquí en la hoguera estaba super seguro de lo que sentía por mí, de que me quería, y ahora, de repente, no tiene nada claro”, le daba vueltas Laura.

Lo cierto es que los sentimientos de Mario están algo confusos. Un día dice que cree que no está enamorado y otro le da una patada al atril de la Tablet en su hoguera tras ver imágenes de su todavía chica.

“Creo que se le está yendo la olla. Ha llegado ahí y se piensa que es Julio Iglesias. Está pensando en disfrutar, en estar cada vez con una, no me respeta y encima se quiere justificar con cosas mías”, añadía.

Parecidos razonables

Pero no, hay que recordarle a Laura que la audiencia del programa ya le ha buscado parecido con otro cantante y no es Julio Iglesias. Son muchos los que han compartido imágenes de Mario y Melendi para encontrar las diferencias entre ambos, que aseguran que no son muchas.

El caso es que lo de Mario y Laura no pinta muy bien. “No, no es que crea que no me sigue queriendo, es que creo que no me quería de antes porque esas actitudes no son de querer a una persona”, le decía Laura a Sandra Barneda cuando le preguntaba si creía que Mario la seguía queriendo.

Aunque en este programa nunca se sabe lo que puede suceder al final, que hay parejas que rompieron y acabaron volviendo… ¿quién recuerda a Marina y Jesús?