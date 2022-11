Laura Casabela de ‘La isla de las tentaciones’ comparte, por primera vez, una foto de su embarazo

Laura Casabela no ha pasado desapercibida en La isla de las tentaciones. Desde luego, no se la puede acusar de ser un mueble. Ya desde el primer día tomó protagonismo cuando discutió con su pareja, Mario González que no quiso despedirse de ella antes de separarse y dirigirse cada uno a sus villas.

Luego se convirtió en la primera en dar un beso a uno de los solteros, Adrián. La primera que vio a su chico besarse con una soltera. La primera, también, que pidió una hoguera de confrontación.

Y entre medias, su polémica sobre si le había contado a su chico, o no, que se había liado con Álvaro Boix antes de entrar al programa. Vamos que ha dado mucho juego en esta edición.

En las últimas horas ha protagonizado una ronda de preguntas y respuestas en sus stories que le ha dado pie a compartir, por primera vez, una foto de cuando estuvo embarazada hace ya ocho años.

Una mami orgullosa

Laura tiene un hijo llamado Adam, pero hasta ahora nunca la habíamos visto embarazada porque no había compartido ninguna imagen de aquel momento, hasta ahora.

“Nunca he compartido estas fotos, ni cuando tenía un perfil de IG más íntimo… Os reconozco que me impacta ver estas fotos y verme con 18 añitos y mi bebé en la barriga, me veo completamente una niña”, escribía junto a la fotografía en blanco y negro en un avanzado estado de gestación.

Un embarazo que llegó de manera inesperada, pero del que no se arrepiente. También ha hablado de un posible segundo hijo. “Siempre he dicho que no, pero a día de hoy, no si será porque me estoy haciendo mayor, pero sí que me gustaría tener algún niño más a lo largo de mi vida”, confesaba.

Laura Casebela embarazada con 19 años. / @lauracasabela / Instagram

“Ser madre, al final, es una experiencia super bonita y me gustaría darle un hermanito a mi niño, aunque se llevaran bastantes años. No sé qué nombres les pondría exactamente, tendría que pensarlo muy bien. De niño me gusta mucho Romeo, pero de niña no tengo ni idea. Sé que un nombre raro, seguro, porque no me gustan los nombres muy comunes. Pero no lo sé”, añadía.

Eso sí, no ha especificado si esos niños los podría tener con Mario o con Adrián, o con ninguno de los dos.